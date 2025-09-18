Si sono riunite le barche della Global Sumud Flotilla che sono dirette a Gaza per portare aiuti. La flotta italiana con 18 imbarcazioni, salpata sabato scorso dal porto di Augusta, si trova nelle acque di Portopalo dove si sono recate le 24 barche provenienti dalla Tunisia, tra cui la Familia Medeira, dove non c’è più Greta Thunberg, non più nel Comitato direttivo ed a bordo di un’altra barca a vela, e la Alma, riparate dopo l’attacco dei droni. Secondo quanto fanno sapere gli organizzatori, la partenza verso Gaza avverrà domani mattina intorno alle 10 e nel corso della navigazione si aggiungeranno le sei barche che sono in Grecia.