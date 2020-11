le rassicurazioni del sindaco del comune del siracusano

Un focolaio è scoppiato in una casa di riposo di Floridia, nel Siracusano: il contagio ha interessato 19 ospiti e 6 operatori della struttura.

“Il totale dei soggetti positivi al Covid19 sul territorio comunale è pari a 70, in crescita rispetto ai giorni scorsi. Il dato è comprensivo anche delle positività riscontrare all’interno dell’istituto Don Orione, in cui la situazione è sotto controllo e i positivi stanno tutti bene. Il totale dei soggetti in isolamento fiduciario è pari 13″ spiega il sindaco di Floridia, Marco Carianni.

Nei giorni scorsi, ma a Siracusa, è scoppiato un focolaio in un centro di riabilitazione, Sant’Angela Merici, in via Piazza Armerina, nella zona di viale Scala Greca, 62 degenti positivi. Un’altra zona calda è quella del 118 di Siracusa e, stando ai dati aggiornati a sabato, sono 9 gli operatori sanitari rimasti contagiati.

Frattanto, domani, a partire dalle ore 9 fino alle 17, 400 siracusani tra personale scolastico ausiliario, studenti, professori e familiari, saranno sottoposti a tamponi rapidi. Lo afferma il sindaco di Siracusa, Francesco Italia, annunciando l’iniziativa promossa dalla Regione per monitorare la situazione legata alla diffusione del contagio. Il primo cittadino chiarisce che “i soggetti coinvolti saranno avvisati singolarmente”.

Su scala regionale, in meno di 48 ore sono stati complessivamente 30.620 i tamponi rapidi effettuati su altrettanti cittadini che hanno aderito alla campagna di monitoraggio del Covid19 sulla popolazione, organizzata nei drive-in allestiti in circa trenta città dell’Isola.

Al termine della due giorni sono stati individuati ed isolati, nei vari territori, 930 nuovi soggetti positivi al Covid 19, ai quali – come previsto dalle linee guida – è stato già effettuato in loco il test di conferma mediante tampone molecolare.

Il record di tamponi rapidi effettuati nel week end va alla provincia di Trapani con 10529 test nei drive in predisposti oltre che nel capoluogo anche ad Alcamo, Mazara del Vallo, Marsala e Castelvetrano. Bene anche le altre città: significativo, in particolare, il dato di Palermo dove, dall’avvio dell’esperienza all’interno della Fiera del Mediterraneo (11 giorni fa), sono stati complessivamente testati 11326 cittadini ed individuati oltre mille positivi al Covid19.