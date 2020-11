i dati dell'asp

Inesorabile la curva del contagio che, ogni giorno, nel Siracusano, sale. Dai dati forniti dall’Asp e diffusi dal sindaco di Siracusa, Francesco Italia, si è registrato un incremento di contagiati. “Rispetto a ieri – dice il sindaco – ci sono 55 positivi in più: nel capoluogo sono 457 e 1275 in tutta la provincia”.

“A causa di un caso di positività al Covid19, all’interno del personale docente, da lunedì a mercoledì le scuole Plesso Aldo Moro, Bottiglieri e Ipab, rimarranno chiuse per sanificazione degli ambienti”. Lo afferma il sindaco di Lentini, Saverio Bosco, dopo la notizia del contagio ma al tempo stesso sono stati avviati gli accertamenti per individuare l’origine del contagio e provare in questo modo a circoscriverne l’espansione.

“I casi Covid19 in città ad oggi sono 73, pur non essendo di fronte ad una crescita esponenziale, comunque i contagi non accennano a diminuire. L’allerta pertanto rimane molto alta e conseguentemente attueremo ulteriori provvedimenti mirati ad eliminare rischi di assembramento che potrebbero far schizzare la curva dei contagi verso l’alto” aggiunge il sindaco di Lentini.

Nel Palermitano, da ieri sera alla 20, l’Ospedale Madonna dell’Alto di Petralia Sottana ospita i primi pazienti covid positivi, assistiti e curati al terzo piano della struttura. In pochi giorni è stata rimodulata l’organizzazione, separati i percorsi ed adeguati gli impianti “grazie ad uno sforzo comune che ha consentito di mettere al servizio della collettività i primi posti di un percorso che prevede, dopo l’attivazione di ieri sera, un secondo step di 50 posti letto ed un successivo, a regime, di 100 posti” come ha spiegato il Direttore generale dell’Asp di Palermo, Daniela Faraoni.

A Ballarò, sempre nel Palermitano, è emergenza assembramenti. “Da alcune zone di Ballarò e del cosiddetto mercato del baratto, che continua ad essere totalmente deregolato, ci sono arrivate delle fotografie, questa mattina, a dir poco agghiaccianti. Assembramenti a non finire e utilizzo delle mascherine poco diffuso. Abbiamo chiesto l’intervento della Polizia Municipale. Foto poco rassicuranti di folla e assembramenti ci sono giunte anche ieri dalla zona di via Ruggero Settimo e strade limitrofe”.