la decisione del sindaco di lentini

“A causa di un caso di positività al Covid19, all’interno del personale docente, da lunedì a mercoledì le scuole Plesso Aldo Moro, Bottiglieri e Ipab, rimarranno chiuse per sanificazione degli ambienti”. Lo afferma il sindaco di Lentini, Saverio Bosco, dopo la notizia del contagio ma al tempo stesso sono stati avviati gli accertamenti per individuare l’origine del contagio e provare in questo modo a circoscriverne l’espansione.

“I casi Covid19 in città ad oggi sono 73, pur non essendo di fronte ad una crescita esponenziale, comunque i contagi non accennano a diminuire. L’allerta pertanto rimane molto alta e conseguentemente attueremo ulteriori provvedimenti mirati ad eliminare rischi di assembramento che potrebbero far schizzare la curva dei contagi verso l’alto” aggiunge il sindaco di Lentini.

Sempre nella zona nord del Siracusano, a Carlentini, Comune a due passi da Lentini, il sindaco Giuseppe Stefio, nella giornata di ieri, ha reso noto che “si registrano 55 persone positive al Covid19. Il trend degli ultimi 15 giorni risulta stabile”.

Dai dati forniti ieri dall’Asp e diffusi dal sindaco di Siracusa, sono 400 i positivi nel capoluogo, 1091 in provincia (venerdì erano 963 positivi in tutta la provincia, di cui 359 in città).

Sono 1.363 i nuovi positivi al Covid19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore, su 8.431 tamponi effettuati; 35 i decessi, che portano il totale a 663.

Con i nuovi casi salgono così a 20.737 gli attuali positivi con un incremento di 1224. Di questi 1.330 sono i ricoverati con un incremento di 14: 1161 in regime ordinario con un aumento di 4 ricoveri e 169 in terapia intensiva con un aumento di dieci ricoveri. In isolamento domiciliare sono 19.407.

I guariti sono 104. I nuovi positivi sono così distribuiti per province: Palermo 459, Catania 406, Messina 73, Ragusa 137, Trapani 103, Siracusa 116, Agrigento 15, Caltanissetta 53, Enna 1.

Intanto si apprendono altri dati. Sono 504 i focolai di covid19 classificati in Sicilia dall’inizio della pandemia. Un numero che guardato così fa veramente paura. I più recenti sono un nuovo focolaio nella diocesi di Ragusa con 4 chiese chiuse al culto e 8 contagiati mentre salgono a 9 oggi i contagi nel focolaio del 118 di Siracusa e ancora un focolaio esteso in una Rsa la “Sereni orizzonti” di Palermo denunciato dai sindacati preoccupati. Sono questi i fronti di lotta al virus in Sicilia.