la richiesta all'asp di siracusa della segreteria della fsi-usae

Preoccupa la situazione a Floridia, nel Siracusano, per i contagi da Covid19 che hanno interessato alcune scuole. Monta l’apprensione tra la popolazione, per cui sono in tanti a chiedere di poter eseguire i tamponi allo scopo di arginare il Covid19 prima che si propaghi in modo pericoloso.

“E’ evidente il continuo propagarsi dell’infezione – dice il segretario del sindacato degli operatori sanitari – da coronavirus all’interno della popolazione floridiana e il costante incremento del numero dei contagi che si verifica nel territorio. Per cui, si chiede di allestire nel comune di Floridia dei drive-in per l’esecuzione di tamponi rapidi al personale della scuola, alunni e loro famiglie per una più precoce identificazione dei nuovi casi. Attualmente infatti si sta cercando di garantire la didattica in presenza e affinché questa possa avvenire in massima sicurezza é fondamentale poter individuare il prima possibile eventuali casi positivi e arginare al massimo la diffusione dei contagi a quanti frequentano gli istituti scolastici, alle loro famiglie e contatti e quindi indirettamente anche alla popolazione generale”

“Questo tipo di intervento permetterebbe di poter garantire diagnosi precoci senza andare a gravare sulle spese delle famiglie già provate dalle difficoltà economiche derivate dalla pandemia e dagli interventi giustamente messi in atto per limitarne la diffusione” conclude il segretario della Fsi-Usae, Renzo Spada.

Frattanto, si è chiusa ieri la prima giornata dedicata ai tamponi con il sistema del drive in. Per la provincia di Siracusa, l’unico spazio si trova ad Avola, nell’area del cortile del plesso Mattei dell’istituto Maiorana. Secondo quanto sostenuto dal sindaco, Luca Cannata, “sono stati eseguiti 104 tamponi rapidi, tutti con esito negativo”.

Nel Ragusano, i test sono stati compiuti in 4 Comuni: un positivo a Comiso, uno a Ragusa, 6 a Vittoria, e zero a Modica.

Sul fronte dei numeri della pandemia, cresce il contagio nel Siracusano. Dai dati forniti dall’Asp e diffusi ieri dal sindaco di Siracusa, sono 400 i positivi nel capoluogo, 1091 in provincia.