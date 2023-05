indagini della polizia municipale

E’ un vero mistero l’incidente avvenuto questa mattina, in contrada Targia, all’ingresso nord di Siracusa, con un furgoncino che si è ribaltato.

Conducente in fuga dopo incidente

Non si trova, infatti, il suo conducente, che, stando alle prime testimonianze raccolte dagli agenti della Polizia municipale di Siracusa, è scappato e con se avrebbe avuto degli zainetti. A quanto pare, l’uomo alla guida del mezzo sarebbe rimasto vittima di un incidente autonomo, probabilmente dopo essere finito fuori strada. Non risultano, al momento, altri veicoli coinvolti nell’episodio.

Auto si ribaltano sulla 114

E’ di due feriti il bilancio di un incidente avvenuto 2 giorni fa sulla Statale 114 tra Siracusa e Catania, all’altezza dello svincolo di Melilli. Due auto, una Volkswagen Polo ed una Volkswagen Tiguain, a seguito di un impatto, le cui cause sono al vaglio della Polizia stradale, si sono capovolte.

Le vittime

Un 61enne, a bordo della prima auto, ed un 64enne, che era nell’altro veicolo, hanno rimediato delle contusioni. Il primo ha avuto 5 giorni di prognosi, l’altro 7 giorni ma, per come è stata la dinamica dell’incidente è andata bene ad entrambi.

Le indagini

Gli agenti della Polstrada hanno avviato gli accertamenti sia per comprendere, con esattezza, cosa è accaduto, al fine di individuare delle responsabilità, sia per verificale la sobrietà dei conducenti delle due auto. Il traffico ha subito rallentamenti per via della presenza dei mezzi sulla strada, la situazione è tornata alla normalità circa un’ora dopo l’incidente.

Macchina capovolta alla Pizzuta

Un’auto si è ribaltata in via Guardo, nel rione della Pizzuta, nella zona nord di Siracusa. Secondo una prima ricostruzione, al vaglio della Polizia municipale, il conducente della macchina avrebbe perso il controllo del mezzo dopo aver toccato il cordolo che delimita la carreggiata dalla pista ciclabile.

I lavori per la pista ciclabile

In questa porzione della città, sono in corso i lavori per la realizzazione delle corsie destinate agli amanti delle due ruote, che si legherebbero altre altre, lungo una dorsale. Dalle informazioni fornite dalla Polizia municipale di Siracusa, il cui comando è tornato ad Enzo Miccoli dopo un breve “interregno” di Delfina Voria, l’uomo alla guida della macchina non ha riportato gravi ferite, cavandosela con una prognosi di sette giorni.