L’escalation di furti, specie in abitazioni, compiuti nei Comuni di Rosolini, Avola e Pachino, è stata al centro di un vertice in Prefettura, a Siracusa. Al termine dell’incontro, a cui hanno preso parte i sindaci, il prefetto, Giusi Scaduto ed i responsabili delle forze dell’ordine, è stato deciso di predisporre dei maggiori controlli in quei territori.

Maggiori controlli

“A seguito di tale proficuo confronto e pur prendendo atto dell’immediata risposta delle forze di polizia, con l’individuazione degli autori di diversi reati, è stato concordemente ritenuto di effettuare servizi straordinari di controllo dei quei territori, in aggiunta a quelli ordinariamente assicurati in tutto il comprensorio” spiega il prefetto di Siracusa.

Allarme sicurezza a Pachino

Tra i sindaci che hanno insistito sulla questione della sicurezza c’è certamente Carmela Petralito, a capo dell’amministrazione di Pachino, che, nei mesi scorsi, ha anche scritto una lettera all’allora ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, per chiedere più risorse. Nelle ultime settimane si sono verificati episodi cruenti, tra cui una maxi rissa tra stranieri, individuati e denunciati dalla polizia, ed una violenta aggressioni ai danni di un migranti per mano di 4 giovani del posto, tutti quanti indagati dai carabinieri. L’ultimo episodio, in ordine di tempo, sono state le scritte contro la Polizia municipale ma, anche in questo caso, i carabinieri hanno preso i responsabili.

Le spaccate a Rosolini

A Rosolini, invece, il sindaco, Giovanni Spadola, ha denunciato pubblicamente la striscia di furti nei negozi, con il metodo della spaccata. Anzi, in un post sui social, ha scritto che era pronto ad organizzare delle ronde per impedire altri colpi ai danni delle attività commerciali.

Le telecamere di sicurezza

La Prefettura di Siracusa ha anche assicurato che la sicurezza sarà aumentata con l’istallazione di nuove telecamere di sorveglianza.

“Il sistema di prevenzione dei reati, inoltre, potrebbe arricchirsi a breve di ulteriori strumenti grazie ai progetti per la realizzazione di impianti di videosorveglianza presentati dai tre Comuni nell’ambito del POC “Legalità” 2014/2020, che saranno valutati dal Comitato ordine e sicurezza pubblica proprio nei prossimi giorni” dice il prefetto, Giusi Scaduto.