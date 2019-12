La refurtiva trovata in una chiesa

E’ stato recuperato dai carabinieri di Siracusa il quadro esposto in una mostra a Rosolini, nei locali del museo Etnografico, che era stato rubato nella giornata di ieri. L’opera, una donna col turbante azzurro in sfondo color ocra, era stata collocata dal curatore in prossimità dell’ingresso ed a denunciarne il furto è stata la stessa artista. Il ladro, probabilmente, temendo di essere scoperto con la refurtiva in mano, ha abbandonato il quadro, lasciandolo in una chiesa di Rosolini.

“I carabinieri hanno iniziato da subito le ricerche del quadro rese difficoltose dalla mancanza di immagini di video sorveglianza o altri ausili tecnici che avrebbero di certo facilitato le indagini. Tuttavia l’ottima conoscenza del territorio e dei soggetti con pregiudizi specifici, ha consentito ai carabinieri di stringere il cerchio attorno a pochi soggetti che potevano ritenersi possibili autori del furto” spiegano dal comando provinciale dei carabinieri di Siracusa.

Il quadro è stato restituito alla proprietaria ma sono in corso le ricerche per tentare di acciuffare il responsabile del furto.