I carabinieri hanno arrestato due giovani ladri

Sono responsabili del furto avvenuto in una scuola di Augusta

Uno dei ragazzi è un minore che è stato trasferito a Catania

I carabinieri della Compagnia di Augusta hanno arrestato due giovani, tra cui un minorenne, con l’accusa di furto aggravato.

Istituto saccheggiato

Sono ritenuti i responsabili del saccheggio all’interno dell’istituto comprensivo Orso Maria Corbino di Augusta. Il minorenne, come disposto dalla Procura, è stato accompagnato in un centro di prima accoglienza di Catania, l’altro, maggiorenne, è ai domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida della misura cautelare.

Raffica di furti nelle scuole di Augusta

Nelle ultime settimane diversi istituti scolastici di Augusta sono stati interessati da alcuni furti ad opera di ladri che agiscono prevalentemente di notte. Come spiegato dal comando provinciale dei militari di Siracusa, i responsabili si sono introdotti nella struttura danneggiando una finestra o una porta posteriore e, forzando i distributori di bevande, si sono impossessati delle monete contenute all’interno della cassetta.

Un episodio al Comune

Un furto analogo si è registrato in un distaccamento degli Uffici comunali di Augusta. I carabinieri, oltre ad intensificare i servizi di controllo, hanno sensibilizzato i dirigenti scolastici ad installare adeguati sistemi di videosorveglianza e di allarme nelle scuole o a ripristinare quelli esistenti ma non funzionanti.

L’arresto

Nelle ore scorse, i ladri sono entrati di nuovo in azione, prendendo di mira l’Orso Maria Corbino, situato in contrada Monte Tauro, ma l’intervento dei militari ha impedito l’ennesimo colpo. Infatti, i carabinieri hanno circondato la scuola e bloccato i ladri che hanno gettato il bottino poco prima trafugato ed un piede di porco. La refurtiva e l’arnese sono stati recuperati.

Le indagini

Non ci sono elementi, al momento, per affermare che i due sono responsabili della catena di furti delle ultime settimane, di certo ci sono molti sospetti sul conto dei 2 giovani che, nelle prossime ore, potranno chiarire la loro posizione.