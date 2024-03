indagini dei carabinieri

In un magazzino, situato in via Decio Furnò, nella zona di viale Zecchino, a Siracusa, i carabinieri hanno rinvenuto un fucile calibro 12, con matricola abrasa, nonché 30 cartucce a pallini ed a pallettoni. E’ stato arrestato Michael Fazzino, 21 anni, siracusano che deteneva anche della droga, circa 10 grammi tra cocaina e crack, in parte nelle tasche dei pantaloni, in parte su un mobile all’ingresso del suo appartamento.

Le accuse

Il giovane è accusato di detenzione abusiva di armi, munizionamento e stupefacenti ed è stato condotto, due giorni fa, in una cella del carcere di Cavadonna, a Siracusa, ma nelle ore scorse, si è presentato, accompagnato dal suo avvocato, Junio Celesti, al palazzo di giustizia di Siracusa in occasione dell’udienza di convalida della misura cautelare. Al termine dell’udienza, il 21enne è stato accompagnato nella sua abitazione, agli arresti domiciliari, come disposto dal giudice per le indagini preliminari.

Sequestro dei soldi

Oltre alla droga, alle armi ed alle munizioni, i carabinieri della Compagnia di Siracusa, insieme ai militari dello Squadrone eliportato Cacciatori di “Sicilia” hanno sequestrato soldi, 380 euro in banconote di vario taglio, ritenuto il provento della presenta attività di spaccio. Quando gli inquirenti hanno rintracciato il garage di cui si sarebbe servito l’indagato, hanno chiesto l’intervento dei vigili del fuoco del comando provinciale di Siracusa perché, stando a quanto svelato dalle forze dell’ordine, il giovane avrebbe negato di averne la disponibilità e le chiavi.

Le indagini sull’arma

Non appena, i pompieri hanno acceso il flex, il 21enne ha fatto retromarcia, fornendo le chiavi. Lo stupefacente, l’ama e le munizioni sono state sequestrate per i successivi esami di laboratorio e balistici. Quel che interessa di più agli inquirenti, coordinati dai magistrati della Procura di Siracusa, è il fucile: potrebbe essere stato usato per delitti ancora irrisolti, per cui gli accertamenti potranno alzare il velo su alcune vicende.