Partirà domani, 4 settembre, dal porto Grande di Siracusa la Global Sumud Flotilla, la piccola flotta di imbarcazioni che raggiungerà Gaza per portare beni alimentari ma al seguito ci saranno medici, artisti, giornalisti, ed attivisti per provare a dare una mano ad una popolazione dilaniata dai bombardamenti e dagli attacchi militari israeliani.

La manifestazione

Nel pomeriggio di oggi, 3 settembre, si svolgerà una manifestazione a sostegno della missione, organizzata dal Comitato Siracusano per La Palestina in collaborazione con la Global Sumud Flotilla. Sul palco, ci saranno Antonio Mazzeo, attivista e già facente parte dell’equipaggio della Handala, Maria Elena Delia, portavoce della delegazione italiana di Global Movement to Gaza, Giulio Cavalli attore e scrittore, Vittorio Fullone attivista per i diritti umani e giornalista attivista del comitato siracusano per la Palestina membri degli equipaggi.

Gli interventi

Gli interventi, coordinati da Maura Gancitano, si alterneranno con momenti musicali e teatrali e proiezioni video: ci saranno artisti come i Qbeta, I Percussonici, Marco Castello, Emma, Alessio Di Modica e Jacopo Tealdi. Alla Marina sono previsti anche eventi per i bambini con la presenza di circensi e artisti di strada, inoltre è stata allestita un’area informativa e di solidarietà: mostra “HeArt of Gaza” e la mostra “ l’oppressione raccontata dai bambini”, laboratori per bambini con Valerie blabla, Mariano e Franse, un punto informativo e divulgativo sulla questione Palestinese.