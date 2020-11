hanno provato a scappare

I Carabinieri della Tenenza di Floridia, nel Siracusano, hanno fermato per tentato furto in concorso in abitazione un siracusano, 35 anni, floridiano d’adozione, disoccupato e con precedenti penali e la sua compagna di origini polacche 37 anni, anch’essa disoccupata, incensurata, denunciando a piede libero e il loro figlio minorenne classe 2006.

I tre dopo essersi introdotti su una terrazza di un condominio, hanno tentato di entrare all’interno di una abitazione forzandone una porta finestra. I loro movimenti non sono tuttavia passati inosservati alla pattuglia dei Carabinieri floridiani, che stavamo compiendo un servizio di controllo da quelle parti. Vistisi scoperti, gli indagati, temendo di essere arrestati, hanno tentato una rocambolesca fuga, saltando tra le varie terrazze delle abitazioni condominiali ma i militari sono riusciti in breve ad acciuffarli ed a portarli in caserma.

I tre sono indagati per tentato furto perpetrato; nel frattempo i Carabinieri hanno anche “notificato a ciascuno di loro un verbale per la violazione della normativa volta a contenere contagio virus sars-cov-02, essendosi essi aggirati per le vie pubbliche in orari non consentiti” fanno sapere dal comando dei carabinieri.