disposta l'autopsia dalla procura di siracusa

Un uomo di 68 anni è stato trovato senza vita intorno alle 23 di ieri nelle acque del Porto Grande di Siracusa. Ad accorgersi del corpo sono stati alcuni passanti che hanno poi chiesto l’intervento dei militari della Capitaneria di porto ma quando sono arrivati la vittima era già deceduta.

Inchiesta della Procura di Siracusa

Il cadavere, che si trovava in prossimità della spiaggetta Aretusa, tra la Marina e la Fonte Aretusa, in Ortigia, il centro storico di Siracusa, è stato posto sotto sequestro dalla Procura di Siracusa che ha affidato le indagini agli agenti di polizia. Sarà effettuata l’autopsia per verificare le cause del decesso, se per annegamento o se, invece, dopo essere morto qualcuno ha gettato in mare il corpo.

Indagini della polizia sulla vita dell’uomo

Secondo quanto emerge negli accertamenti del personale delle Volanti, il 68enne era ospite di una comunità nel centro della città che accoglie persone con difficoltà psichiche. Nel corso della giornata, saranno sentiti i responsabili della struttura per compiere alcune verifiche, se, insomma, negli ultimi tempi, avrebbe avuto degli scontri o se avesse manifestato un certo nervosismo. Non si esclude, infatti, che, a causa delle sue condizioni psichiche instabili, si sia spinto in mare fino a perdere la vita. Molto, comunque, dipenderà dall’esito dell’esame autoptico del medico legale, la cui perizia consentirà di capire se l’uomo è stato ammazzato o meno.

Cadavere in mare a Palermo

Un paio di mesi fa, a Palermo, una motovedetta della Capitaneria di Porto ha recuperato in mare a 4 miglia dal porto di Palermo, il corpo senza vita di un uomo. Il medico legale ha stabilito che si tratta di un uomo che si trovava in mare da 20 30 giorni ed è alto 1 metro e 66 centimetri con una cicatrice in corrispondenza del ginocchio sinistro, senza tatuaggi e senza parte dell’arcata dentale inferiore.