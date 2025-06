La fortuna ha baciato un fortunato giocatore al Bingo Adda di Siracusa, che ha realizzato una vincita stratosferica di 500.000 euro alle slot machine. La notizia della maxi-vincita si è diffusa rapidamente: il vincitore, che ha preferito mantenere l’anonimato, ha sbancato il jackpot nazionale di una delle macchinette Videolottery presenti nella sala.

Una delle vincite più alte

La direzione del Bingo Adda ha confermato l’eccezionale vincita, esprimendo grande gioia per il proprio cliente. Si tratta di una delle vincite più alte mai registrate nella storia della sala siracusana, a testimonianza di come la Dea Bendata possa davvero fare tappa in qualsiasi momento.

Vincitore anonimo

L’identità del neomilionario rimane avvolta nel mistero, ma una cosa è certa: da oggi, un siracusano o un visitatore della città ha mezzo milione di motivi in più per sorridere. La notizia ha già fatto il giro della città.