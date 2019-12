Polizia

C’erano anche dei minori tra i clienti in una sala scommesse di Siracusa, il cui titolare è stato sanzionato con una multa elevata per un ammontare complessivo di 70 mila euro. Il blitz è stato portato a termine dagli agenti della Polizia amministrative e della Squadra mobile ma insieme a loro c’era pure il personale dell’Agenzia dei Monopoli.

“Il locale in questione, affiliato ad un marchio straniero, svolge la sua attività di scommesse in ambito nazionale senza la prevista concessione statale e la relativa licenza di Polizia” fanno sapere dal palazzo della Questura di Siracusa.

Non è stato l’unico controllo predisposto dal questore di Siracusa, Gabriella Ioppolo, finalizzato, oltre a reprimere le attività illecite, a contrastare il fenomeno della ludopatia che, negli ultimi anni, ha avuto una crescita esponenziale, al punto che, di recente, è stato sottoscritto un protocollo tra l’azienda sanitaria ed il comando provinciale dei carabinieri per provare a dare una mano alle persone vittime del demone del gioco. In questa trappola, secondo alcune informazioni delle forze dell’ordine, cadono giovani, tra cui tanti disoccupati, che sperperano quei pochi soldi in tasca per tentare la fortuna con i videopoker o con le slot machine.

Il titolare della sala scommesse è stato anche denunciato.