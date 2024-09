“L’esportazione dei prodotti agroalimentari varrà questo anno fino a 70 miliardi di euro, è il valore della nostra ricchezza che viene prodotta dagli agricoltori”. Lo ha detto a Siracusa il presidente del Consiglio dei ministri, Giorgia Meloni, inaugurando l’Expo DiviNazione, apertosi nella giornata di oggi. “L’agroalimentare è un pezzo- ha detto Meloni- fondamentale del nostro nome nel mondo, il Made in Italy, un pezzo straordinario della nostra identità che è conosciuto dappertutto. Grazie a tutte le aziende che sono venute qui a raccontare questa storia ai tanti ospiti internazionali che arriveranno, perchè è la nostra forza più grande”.

Meloni a Siracusa

Selfie con i passanti e poi una foto con i carabinieri. Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, a Siracusa per l’Expo DiviNazione, dopo aver inaugurato l’evento, ha fatto una passeggiata in Ortigia, il centro storico di Siracusa, dove sono organizzate tutte le manifestazioni legate anche al G7 dell’Agricoltura che si terrà fino al 29 settembre. Il presidente del Consiglio nel corso della sua camminata alla Marina ha visitato alcuni stand delle forze dell’ordine, salutando gli addetti al pubblico con cui ha scambiato qualche parola e poi scattato delle foto.

Fratelli d’Italia in Sicilia: “Grazie al governo”

“Ospitare il G7 dell’Agricoltura e Pesca è una grande opportunità per la Sicilia. Grazie all’evento voluto con forza dal ministro Lollobrigida e quindi dal governo nazionale presieduto da Giorgia Meloni la nostra regione sarà, infatti, vetrina internazionale dei prodotti “Made in Italy” in una cornice incantevole e famosa in tutto il mondo. Iniziative come queste, in sinergia d’intenti con il governo Schifani, sono determinanti per dare ulteriore impulso all’esportazione dei nostri prodotti agroalimentari e costituiscono un concreto sostegno a un comparto essenziale per la nostra economia, in Sicilia come nel resto d’Italia”. Lo affermano i deputati e gli assessori regionali di Fratelli d’Italia, presenti oggi a Siracusa per l’inaugurazione dell’Expo Divinazione 24 in vista del G7 Agricoltura e Pesca.

