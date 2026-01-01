Corrado Maiorca giornalista è morto la scorsa notte all’ospedale di Siracusa, per una patologia che non gli ha lasciato scampo. Aveva 65 anni. Corrado Maiorca ha iniziato ad occuparsi di giornalismo e di cronaca a 16 anni. La sua passione per le notizie è stata la cifra che ha sempre caratterizzato la sua attività professionale.

Tra le sue collaborazioni, quelle con “Il Corriere della Sera”, “Il Giorno”, “Il Corriere dello Sport. E’ stato uno dei giornalisti di punta del Giornale di Sicilia, occupandosi, da vicecaporedattore, anche del coordinamento delle redazioni siciliane del Gds.

E’ stato l’inventore di quello che, in via Lincoln, veniva chiamato “metodo Maiorca”: incentivare l’informazione dalle province per fare sentire il Giornale di Sicilia sempre più vicino alla gente e ai lettori. Il “metodo Maiorca” diede i risultati sperati e l’intuizione di Corrado Maiorca fu, ancora una volta, vincente.

Nel 2013 ha fondato il giornale on line Nuovo Sud. Con Corrado Maiorca il giornalismo siciliano perde uno dei suoi cronisti più validi, un collega che ha interpretato nel modo più autentico il lavoro di chi apprende notizie e le diffonde in maniera responsabile e corretta.