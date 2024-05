è accaduto a siracusa

Per alcune ore ha girato nudo a Siracusa, in particolare nella zona di corso Gelone, un nigeriano di 39 anni, il cui passaggio non è certo passato inosservato. Le sue foto sono finite sui social e sulle chat, scatenando, come è ormai prassi, reazioni di ogni tipo, naturalmente quasi tutte negative.

Il tritacarne dei social

C’era chi era inorridito, chi, invece, l’ha buttata sulla società ormai degradata, altri hanno acceso i fari sull’immigrazione incontrollata, incolpando destra e sinistra. In pochi, hanno pensato che quell’uomo potesse avere dei problemi, insomma, il caso era diventato di dominio pubblico in città e così gli agenti di polizia si sono messi alla ricerca di quel trentanovenne che è stato intercettato nel volgere di poco tempo, del resto non è che fosse un ago in un pagliaio in quelle condizioni.

La perdita di un caro amico

La polizia lo ha fatto visitare dal personale medico, non sono stati forniti dettagli sullo stato psichico del 39enne anche se dalla questura fanno sapere che ” in buone condizioni di salute” almeno sotto l’aspetto fisico. L’uomo, però, è stato sentito dagli inquirenti per capire le ragioni per cui avesse deciso di denudarsi.

A quanto pare, il 39enne avrebbe subito la perdita di un amico, a cui era molto legato, e forse questo stato di shock gli avrebbe scatenato quella reazione. “Il gesto, compiuto nella giornata di ieri, sarebbe riconducibile ad un momento di sconforto dettato da motivi personali” fanno sapere dalla polizia.

Si trova in un istituto

Il nigeriano è in possesso del permesso di soggiorno ed è stato accompagnato “in un istituto gestito dagli enti che si riconoscono nel progetto sociale PrinS. Presso questo centro il nigeriano sarà ospite per alcuni giorni in attesa di una più adeguata sistemazione ma nelle prossime ore “sarà valutata con maggiore attenzione la posizione dello straniero e anche un’eventuale responsabilità penale per gli atti commessi” concludono dalla Questura