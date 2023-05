sanzioni per 3 titolari di ristoranti, sequestrati due mezzi

Occupazione abusiva di suolo pubblico, furto, motociclisti senza casco, ed apecalissini per il trasporto di turisti senza autorizzazione.

Giungla in Ortigia

Una vera giungla in Ortigia, il centro storico di Siracusa, dove, negli ultimi mesi, in concomitanza dell’inizio della stagione turistica, sono cresciuti dei comportamenti illegali. A cominciare dai locali, ristoranti ed altre attività per la somministrazione di cibo e bevande: alcuni titolari, senza autorizzazione, hanno occupato spazio pubblico per aumentare il numero di tavoli e sedie a disposizione della clientela.

I locali sanzionati

I carabinieri della stazione di Ortigia, al comando del maresciallo, Santo Parisi, hanno portato a termine una vasta operazione di controllo: sono scattate le sanzioni per i proprietari di tre locali: uno nella zona di piazzetta San Rocco, un altro nell’area di via Capodieci, l’ultimo in piazza Cesare Battisti, a due passi dal mercato di via De Benedictis. I titolari sono stati costretti a fare marcia indietro, liberando lo spazio che era stato occupato in modo abusivo.

Sequestrati due apecalessini

L’altro nervo scoperto sono gli apecalessini, che, nella strasgrande maggioranza dei casi, operano senza autorizzazioni. I carabinieri, nell’ambito dello stesso servizio, coordinato dal comando provinciale di Siracusa, hanno sottoposto ai controlli due mezzi: i titolari sono stati multati, allo stesso tempo è scattato il sequestro dei veicoli. Nei giorni scorsi, è stata organizzata una protesta dei proprietari degli apecalessini per sollecitare lo sblocco delle licenze.

Le multe

Sono state elevate 12 sanzioni per violazioni al Codice della Strada, in particolare per guida di motocicli senza casco, uso del telefonino alla guida, circolazione senza assicurazione o revisione, guida con patente scaduta o mai conseguita, per un totale di circa 13 mila euro di sanzioni, con il sequestro di 4 veicoli e la decurtazione di oltre 60 punti.

Sventato furto

Infine, un pregiudicato della zona è stato denunciato alla Procura della Repubblica, per furto in attività commerciale, in quanto nottetempo si era introdotto in un bar asportando il registratore di cassa.