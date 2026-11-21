Francesco Italia ha superato la sfiducia, ma non ha vinto nulla di definitivo. Su 32 consiglieri la soglia fissata dal regolamento per mandarlo a casa era di 20 voti: la mozione si è fermata a 16, contro 14 contrari e due assenti. Quattro voti di scarto bastano per restare in sella, non per governare senza sussulti, perché per amministrare servono 16 consiglieri, la metà esatta dell’aula. Italia stesso ha ammesso di non aver mai avuto una maggioranza. Per proteggersi da burrasche e imboscate dovrà quindi pescare in Consiglio, e l’unica moneta che ha a disposizione è la sua amministrazione: aprire le porte della giunta.

La moneta di scambio: quattro posti

I posti sono quattro. Dopo l’azzeramento legato all’inchiesta Nexus, sulla presunta corruzione al Comune di Siracusa, il sindaco ha rinominato cinque assessori che già c’erano, seppur ancora senza deleghe: il vicesindaco Edy Bandiera, Pierpaolo Coppa e Giuseppe Casella, questi ultimi due legati a lui, e i due del Mpa-Grande Sicilia, Giovanna Porto e Luciano Aloschi. Il primo a presentare il conto sono proprio gli autonomisti.

Il conto del Mpa

Secondo autorevoli fonti politiche, il gruppo del deputato regionale Peppe Carta potrebbe passare da due a quattro assessori, in virtù della sua forza in aula. Per proseguire l’esperienza amministrativa avrebbe poi chiesto a Italia una rassicurazione sulla durata del mandato, fino al 2028, termine della consiliatura: tradotto, congelare ogni ambizione del sindaco per le Politiche del 2027. Se il Mpa ottenesse i due posti in più, ne resterebbero due.

Chi si aspetta di essere ripagato

Per quei due c’è già la fila, e comincia dal gruppo del sindaco. Andrea Firenze e Sergio Imbrò, consiglieri di Italia, hanno votato contro la sfiducia e in giunta tornerebbero volentieri. Il ragionamento è lineare: se i cinque riconfermati sono gli stessi di prima, anche loro si aspetterebbero lo stesso trattamento. Ci sono poi le attese di altri fedelissimi, tra cui Giovanni Di Lorenzo, sempre al fianco del primo cittadino nei momenti più delicati, come il post Nexus. Ma i posti, già pochi, devono servire anzitutto a trovare i voti che ancora mancano.

A caccia dei voti che mancano

Tra i 14 contrari alla sfiducia e quota 16 ne mancano due. Il primo serbatoio sono i consiglieri che mercoledì non erano in aula, Franco Zappalà e Giovanni Boscarino: un’assenza che, forse, è anche un messaggio al sindaco. Il secondo è Insieme. Il gruppo, composto da Francesco Vaccaro e Ivan Scimonelli, ha votato la sfiducia ma Italia dialoga da tempo con il suo leader, l’ex deputato regionale Giovanni Cafeo, esponente della Lega Sicilia, presidente della Fondazione Siracusa 2033, di cui il Comune è socio fondatore. Il banco di prova è il 24 novembre, quando il Consiglio eleggerà il vicepresidente dopo le dimissioni di Concetta Carbone, dimessasi dopo l’inchiesta Nexus: il nome che circola è proprio quello di Scimonelli. Se l’operazione andasse in porto, il pallottoliere del sindaco conterebbe 16 consiglieri ma solo sulla carta.

Un weekend fuori porta

Una giunta che accontenti tutti non esiste, e qualcuno resterà scontento e potrebbe dimostrarlo al capo dell’amministrazione in aula: insomma, il rischio per Italia di restare sotto soglia è concreto e portare avanti la sua azione amministrativa sarebbe come camminare sulle uova. Intanto il sindaco ha deciso di fare un weekend fuori città: rientrerà all’inizio della settimana, a ridosso del voto sulla vicepresidenza.