La mozione di sfiducia al sindaco di Siracusa non è passata ma i numeri sono impietosi: 16 consiglieri su 14 volevano mandare a casa Italia solo che di voti ne servivano 20. Un mini Everest difficile da scalare ma nella seduta di ieri è emerso plasticamente il duello. Da una parte Francesco Italia, che il sindaco di Siracusa lo fa da due mandati. Dall’altra Massimo Milazzo, capogruppo del Pd, che il sindaco ambisce a diventarlo. Una sfida politica, certo, ma anche dialettica, che si è consumata a distanza di sguardi mancati.

La requisitoria di Milazzo

Ad aprire la disfida come proponente della mozione, è stato Milazzo, a cui il presidente del Consiglio comunale, Alessandro Di Mauro, ha concesso più tempo degli altri. Ha definito Italia “inadeguato” al ruolo di primo cittadino, elencando quelli che a suo dire sono gli insuccessi dell’amministrazione: l’emergenza idrica, con il sindaco che è anche presidente dell’Ati, la gestione dei rifiuti, con una società finita nei guai giudiziari, e le imposte tra le più alte d’Italia.

Lo ha fatto in modo composto ma rigido, senza nascondere l’emozione e, soprattutto, senza mai rivolgere lo sguardo né al sindaco né al banco della giunta.

Il sorriso di Italia

Italia si è presentato in aula sorridente, forse per dissimulare il nervosismo. Un piglio che i consiglieri di opposizione gli hanno rimproverato più volte. Poi, al momento di intervenire, il tono è cambiato: voce alzata e sfida all’aula.

“Questa mozione di sfiducia, l’idea di mandare a casa il consiglio comunale, l’idea di mandare a casa la giunta e il sindaco, cui prodest? A chi serve? Per la campagna elettorale?”, ha chiesto. Poi la linea: “Io resto saldo nella mia posizione. Sono stato eletto senza una maggioranza e se volete me ne vado insieme a voi, ma sempre a testa alta”.

“Non per una carriera personale”

Il sindaco ha rivendicato il lavoro fatto e ha respinto l’idea di un’ambizione personale, ricordando che nel 2022, se l’avesse avuta, si sarebbe dimesso e oggi starebbe facendo il parlamentare. Ha parlato di una città che ha visto crescere e ha affondato il colpo sul Pd: “Se fosse per il Pd non avremmo nemmeno il servizio di trasporto pubblico ancora con Ast”.

La stoccata finale

Poi, a fine intervento, la sciabola. Rivolgendosi direttamente a Milazzo, Italia ha scelto il terreno personale e professionale: “Spero che lei sia un migliore avvocato di quello che dimostra quando parla in quest’aula”. Quindi la questione degli sguardi: “Durante il suo intervento non ha incrociato il mio sguardo nemmeno una volta. Non mi ha mai guardato negli occhi”.

Infine l’affondo sull’ambizione dell’avversario: “Io la invito, se vuole fare il sindaco, a tirare fuori un po’ di spina dorsale, perché le garantisco che per fare il sindaco ci vuole anche un po’ di spina dorsale”.

La replica di Milazzo

Raggiunto da BlogSicilia, il capogruppo del Pd ha respinto il metodo prima ancora del merito: “Penso che in politica si debbano criticare le idee dell’avversario per poter dimostrare che le proprie sono le più adeguate per la città. Non mi appartiene una politica fatta di scontro personale: su questo terreno io non ci sarò mai e mi dispiace registrare che invece il sindaco l’abbia fatto”.

Poi la lettura politica dell’episodio: “Mi dispiace constatare che non ha nulla da opporre alle mie critiche sul piano del merito politico e quindi ricorre solo a un attacco personale per cercare di obiettare qualcosa. L’attacco personale delegittima chi lo fa, non chi lo subisce. Chi lo subisce, se lo sente ingiusto, non se ne cura più di tanto”.

Il dato politico

Al netto degli scambi, resta il numero: la mozione è stata votata da 16 consiglieri contro 14. Ne servivano 20 perché passasse e quindi il sindaco resta in carica. Ma è un risultato che racconta un’amministrazione senza una maggioranza solida, e per Milazzo il fatto che Italia lo abbia rimarcato in aula è grave. Andare avanti così ancora a lungo, secondo il capogruppo Pd, può rappresentare un danno per la città. Il duello, intanto, ha già i suoi protagonisti per la partita che verrà.