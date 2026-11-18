Il sindaco Francesco Italia sceglie la via della resa dei conti politica, più che quella della difesa puntuale. In aula, nel giorno della mozione di sfiducia, ancora da votare, parla ai consiglieri che stanno per esprimersi e li mette davanti a una conseguenza: se cade lui, arriva un commissario nominato dalla Regione. E non per il tempo di approvare il bilancio, avverte, ma per circa otto mesi, con il voto fissato a maggio.

L’affondo

Italia dopo il fioretto usa la sciabola: chi vota la sfiducia, sostiene, sta dicendo a chi lo ha eletto per controllare e governare di non esserne capace e di voler tornare a casa.

Il sindaco rivendica poi il suo percorso: cinque anni da vicesindaco, otto da sindaco, tredici in tutto, un’esperienza vissuta “come un servizio” e una longevità amministrativa che a suo dire non ha precedenti in città. Respinge l’accusa di aver perso il rapporto con i cittadini, ricorda di non fare comunicati sulle visite nei quartieri perché non è in campagna elettorale permanente e lascia il giudizio sui suoi anni alla storia, non al voto di oggi. Con una battuta, aggiunge di rimpiangere la norma sul terzo mandato, che gli permetterebbe di affrontare un’altra campagna elettorale.

“Mai avuto maggioranza”

Il passaggio più politico è però un altro. Italia ricorda che questa amministrazione non ha mai avuto una maggioranza numerica. Al ballottaggio del 2023 vinse con il 55% contro il 45%, ma il premio di maggioranza non scattò e il Consiglio nacque con 10 consiglieri a suo sostegno e 22, teoricamente, all’opposizione. La maggioranza, spiega, si è formata in aula, stabile, coesa e leale. Rivendica anche la scelta di non apparentarsi tra primo turno e ballottaggio, per non penalizzare le liste che lo avevano sostenuto. E rivolge un ringraziamento a chi, da tre anni, ha votato gli atti perché ritenuti giusti per la città e non per tifo.

E si appunta alcuni risultati: crescita del turismo, al punto che Siracusa “ha trainato la Sicilia”, il nuovo ospedale, “che sarà di secondo livello”, ringranziando l’ex presidente della Regione Musumeci e l’ex assessore Razza, e poi il rifacimento del nuovo Sbarcadero di Santa Lucia e non ultimo il servizio di trasporto, tolto all’Ast ed affidato alla Sais.

Il capogruppo del Pd Milazzo

A fargli da contraltare è il capogruppo del Pd Massimo Milazzo, che parte dalla natura dell’atto: non è frequente, dice, ed è grave, perché segna una rottura di fiducia tra sindaco e Consiglio comunale. Secondo Milazzo il primo cittadino non ha compreso i problemi della città e li affronta con pochi, appoggiandosi a una maggioranza risicata e di breve respiro, che ha già perso due consiglieri. Il sindaco, è l’accusa, è venuto meno sulla verifica dell’attività del Comune e sulla vigilanza sugli atti amministrativi.

Il caso Nexus

Il nodo, per il Pd, è l’inchiesta Nexus, che avrebbe aperto un vaso di Pandora. Milazzo denuncia un difetto di trasparenza verso l’aula: dopo Nexus, sostiene, il sindaco non ha chiarito nulla, con danni all’immagine del Comune e alla fiducia dei cittadini. Il capogruppo lo accusa anche di aver disertato le sedute del Consiglio per presentarsi solo a quella sulla mozione: non si confronta, dice, e non si capisce come intenda andare avanti avendo perso la maggioranza.

“Più tasse”

Poi la parte amministrativa. A Siracusa, afferma Milazzo, si pagano più tasse sui rifiuti. Il piano parcheggi è giudicato fallimentare e un assist ai privati, aspetto svelato da Nexus, tanto che il sindaco lo avrebbe tolto dal piano triennale: lo ha fatto, è la tesi del Pd, solo per Nexus. Sulla tassa di soggiorno, secondo Milazzo non è utilizzata per migliorare i servizi. Sull’emergenza acqua, il sindaco non la sa gestire, nonostante i continui disagi. Sul cimitero, ormai saturo, nulla viene fatto per i forni crematori.

“Non mi ha guardato in faccia”

Il sindaco, prima della conclusione del suo intervento, si è rivolto a Milazzo, accusandolo di non averlo mai guardato in faccia: “So che vuole fare il sindaco, tiri fuori un po’ di spina dorsale”