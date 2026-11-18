La sfiducia non passa e Francesco Italia resta sindaco. La mozione presentata da diversi consiglieri comunali si ferma a 16 voti favorevoli, contro 14 contrari e nessun astenuto, a fronte dei 20 necessari per mandare a casa il primo cittadino e aprire la strada al commissario. Hanno votato in 30, con voto palese.

Il dato politico

Il dato politico è doppio. Da una parte l’opposizione tiene compatto il suo fronte: i 16 sì sono tanti quanti i firmatari, quindi nessuno si è sfilato lungo la strada. Dall’altra non riesce a scalfire il perimetro di chi ha scelto di tenere in piedi l’amministrazione: nessun voto in più, nessuna defezione dai banchi che sostengono il sindaco. Resta una fotografia che Italia non potrà archiviare del tutto: tra chi ha votato, i favorevoli alla sfiducia sono stati più dei contrari. Il quorum richiesto lo ha salvato, non il consenso dell’aula.

Il caso Nexus

La mozione era nata sull’onda dell’inchiesta Nexus, che ha investito il Comune e ha già prodotto effetti politici, a cominciare dalle dimissioni di Carbone dalla vicepresidenza del Consiglio. Il Pd ne aveva fatto il cuore dell’atto di accusa: dopo Nexus, ha sostenuto il capogruppo Massimo Milazzo in aula, il sindaco non ha chiarito nulla e non si confronta con il Consiglio.

La linea di Italia

Nel dibattito che ha preceduto il voto, Italia ha scelto la linea della dissuasione più che quella della difesa puntuale. Ha ricordato ai consiglieri che la caduta del sindaco significherebbe un commissario nominato dalla Regione per circa otto mesi, con il voto a maggio, e ha sostenuto che chi vota la sfiducia dice agli elettori di non essere capace di governare. Poi il bilancio personale, tredici anni tra vicesindaco e sindaco, vissuti “come un servizio”, con il giudizio lasciato alla storia.

Il passaggio più politico è stato un altro: Italia ha ammesso che questa amministrazione non ha mai avuto una maggioranza numerica. Al ballottaggio del 2023 vinse con il 55% contro il 45%, ma il premio non scattò e il Consiglio nacque con 10 consiglieri a suo sostegno e 22, teoricamente, all’opposizione. La maggioranza, ha spiegato, si è formata in aula. Il voto di oggi dice che quella costruzione, per ora, regge.

Sul fronte opposto Milazzo ha parlato di una rottura di fiducia tra sindaco e Consiglio, di una maggioranza risicata che ha già perso due consiglieri e di un’amministrazione che non affronta i problemi della città, dai rifiuti all’acqua, dal piano parcheggi alla tassa di soggiorno. Per Fratelli d’Italia, Cavallaro ha invitato il sindaco a interrogarsi sullo stato di una città con rifiuti, decoro, eventi affidati solo all’Inda, teatro comunale a mezzo servizio e disservizi idrici, ricordando che è in sella da ormai quindici anni.

La partita più difficile

Respinta la mozione, il confronto cambia terreno. Sul tavolo restano la riorganizzazione della giunta, con le aspirazioni da parte dell’Mpa, e la partita sulla vicepresidenza del Consiglio, vacante dopo le dimissioni di Carbone. Italia ha già detto di voler arrivare alla scadenza naturale del mandato: dopo il voto di oggi può farlo senza il rischio immediato di una caduta, ma con un’aula in cui quasi metà dei consiglieri ha messo nero su bianco di non fidarsi più di lui.

Il Pd e gli altri firmatari possono rivendicare di aver tenuto il punto e di aver costretto il sindaco a esporsi, dimostrandogli di non avere la maggioranza. Italia può dire di aver superato la prova. Ma i 14 voti contrari, da soli, non bastano a parlare di maggioranza: bastano, per ora, a tenere aperto il Palazzo.