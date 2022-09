le trattative

Le trattative tra i partiti del Centrodestra, per la composizione della nuova giunta del neo presidente della Regione, Renato Schifani, sono in pieno svolgimento. Ogni provincia conta di avere nell’esecutivo uno o più rappresentanti del territorio, tra cui Siracusa.

La partita politica

I partiti che, nel Siracusano, spingerebbero sono 3: Popolari ed autonomisti dell’ex presidente, Raffaele Lombardo, Fratelli d’Italia e Forza Italia.

Bonomo (Mpa) in lizza

Nel primo caso, in lizza ci sarebbe Mario Bonomo, coordinatore del partito a Siracusa, arrivato alle spalle del sindaco di Melilli, Giuseppe Carta, eletto all’Ars ed approdato alla corte di Lombardo nelle ore precedenti alla chiusura delle liste e poco prima di un accordo sulla scorta del quale, al secondo in lista sarebbe spettato un posto nella nuova giunta.

Bufardeci in quota FdI

L’altro siracusano che potrebbe avere spazio nel Governo della Regione sarebbe Titti Bufardeci, ex sindaco di Siracusa, in quota Fratelli d’Italia, molto vicino a Luca Cannata, protagonista di un doppio successo elettorale: alla Camera dei Deputati ed alla Regione ma ha optato per Roma, per cui il seggio andrà al secondo in lista, l’imprenditore Carlo Auteri.

Un’affermazione di cui il gruppo siracusano di Fratelli d’Italia vorrebbe che si traducesse con una presenza nel nuovo esecutivo di Schifani. Per Bufardeci si tratterebbe di un ritorno a Palermo, essendo stato, in due occasioni diverse, vicepresidente della Regione e poi assessore.

Bandiera (FI) ed il precedente del 2017

Il terzo siracusano che potrebbe ambire ad un ruolo nella giunta sarebbe Edy Bandiera, esponente di Forza Italia, arrivato dietro Riccardo Gennuso, figlio dell’ex deputato Ars, Pippo Gennuso. C’è un precedente in favore di Bandiera: nelle elezioni regionali del 2017 arrivò, anche in quella tornata, secondo, alla spalle di Rossana Cannata, ora sindaco di Avola, ma nei mesi successivi fu chiamato dal presidente della Regione, Nello Musumeci per ricoprire l’incarico di assessore all’Agricoltura ed alla Pesca.