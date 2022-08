carta ha divorziato dal pd

L’accordo tra il sindaco di Melilli, Giuseppe Carta, ed il coordinatore del Mpa di Siracusa, Mario Bonomo, è arrivato pochi minuti fa.

Accordo Carta ed Mpa

Dopo aver prima lasciato prima Forza Italia e poi il Pd, in cui sperava di potersi candidare all’Ars, Carta è stato inserito nella lista del movimento di Raffaele Lombardo al termine di una trattativa politica.

Bonomo ed ex sindaco di Noto in lista

Oltre a lui, a correre per un seggio all’Ars ci saranno Mario Bonomo, ex deputato regionale, e Raffaele Leone, ex sindaco di Noto, che avrà il sostegno dell’attuale primo cittadino della città barocca, Corrado Figura.

Le parole del coordinatore del Mpa Siracusa

“La candidatura di Carta da auspicabile è diventata certa – spiega a BlogSicilia il coordinatore del Mpa di Siracusa, Mario Bonomo – Non c’è dubbio che questa adesione rafforzerà la presenza sul territorio del Movimento per l’autonomia ed è di tutta evidenza come i temi della zona industriale, uno dei motori economici più importanti dell’isola, saranno affrontati con maggiore efficacia. La questione energetica sarà al centro dell’agenda dei prossimi governi, regionali e nazionali, per cui contiamo di imprimere, in maniera diretta, un contributo importante”.

Le strategie politiche

Il “colpo” politico del Mpa rimescola i pronostici sulle liste che concorreranno per i 5 posti a disposizione per i candidati del Siracusano. E’ anche vero che Carta sposterà gli equilibri dentro la sua stessa lista e tra le ipotesi, nel post voto, in caso di successo della coalizione del Centrodestra, si profila l’ingresso di un candidato siracusano, arrivato in seconda posizione nella lista degli autonomisti di Lombardo nella giunta del nuovo presidente della Regione.

Nelle prossime ore, comunque, si conosceranno i nomi di tutti i candidati che parteciperanno alle tornata elettorale per il rinnovo dell’assemblea regionale siciliana e la presidenza della Regione. A meno di altri clamorosi colpi di scena, quello di Carta sembra davvero l’ultimo botto politico.