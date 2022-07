le parole del deputato nazionale

“Ho deciso di aderire al Partito Democratico, in quanto nell’ultimo periodo ho ricevuto, incondizionatamente, vicinanza da parte di esponenti locali, e non solo, in un momento in cui non percepivo un vero e proprio “senso di appartenenza” ad una coalizione politica”. Lo ha detto il sindaco di Melilli, Giuseppe Carta, nel corso della conferenza stampa dove ha annunciato la decisione di voler aderire al Pd.

“Le mie scelte impopolari”

“Il mio modo di essere, spesso fatto anche di scelte difficili e, a volte, impopolari – afferma Giuseppe Carta – hanno maturato nella mia persona una serie di peculiarità e una visione che, ad oggi, trova pieno riscontro nella filosofia e negli ideali di donne e uomini, e del partito, che oggi vedo affine alla mia persona”.

Per Raciti valore aggiunto

Una scelta accolta dal Deputato del PD Raciti, il quale ha affermato che “Il sindaco Carta rappresenta una novità politica, una figura che arricchisce il partito, un valore aggiunto concreto premiato nella sua città con un secondo mandato dal consenso quasi plebiscitario. Questo ingresso, come quello di altre personalità nei giorni

scorsi, sono le premesse per ambire a diventare il primo partito in provincia di Siracusa non solo sul campo elettorale, ma anche su quello politico.”

Il nodo dell’adesione

Adesione che, comunque, ancora, sotto l’aspetto tecnico, non si è concretizzata, come hanno spiegato, proprio a BlogSicilia, esponenti autorevoli del Partito democratico, in relazione alla circostanza che serve il via libera di una commissione di garanzia. Insieme al sindaco di Melilli, c’era il deputato nazionale del Pd, Fausto Raciti, il principale sponsor del passaggio di Carta da Forza Italia al Pd.

La stoccata di Forza Italia

“Avendo modi di intendere – dice il commissario di Forza Italia Siracusa, Bruno Alicata – la politica realmente diversi da Carta, non essendo minimamente interessati a conoscere i reali o reconditi motivi alla base del trasferimento da un’area politica all’altra opposta, non ci resta che augurare al sindaco Carta di ben proseguire per le strade intraprese. Abbia cura di comprendere, se gli riesce tra una tappa e l’altra, che è stato accolto in un partito ove militano anche esponenti meritevoli di ampia stima e rispetto, per il loro