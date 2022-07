parla un esponente autorevole del partito democratico

“Non è affatto scontata l’adesione del sindaco Carta al Pd, ci sono, peraltro, delle procedure che ne impediscono l’iscrizione immediata”. Lo afferma a BlogSicilia una fonte autorevole del Pd in merito all’ipotesi di passaggio da Forza Italia al Partito democratico del sindaco di Melilli, Giuseppe Carta. Stamane, il primo cittadino, nel corso di una conferenza stampa a cui prenderà parte il parlamentare nazionale ed ex segretario regionale del Pd, Fausto Raciti, illustrerà il suo percorso politico.

“Serve ok della commissione”

Dentro il Pd Siracusa sono in tanti per nulla convinti dell’adesione di Carta. “La richiesta di iscrizione – dice a BlogSicilia un esponente di primo piano del Pd – deve essere passata al vaglio di una commissione di garanzia che può respingerla se, ad esempio, si riscontrassero violazioni con lo Statuto. In ogni caso, per le richieste presentate nel 2022 la valutazione si concretizzerebbe solo nel 2023″.

Il regolamento del tesseramento

Siamo andati a leggere il regolamento relativo al tesseramento nel Pd ed all’articolo 5 è indicato che “ogni persona in possesso dei requisiti previsti dallo Statuto nazionale può iscriversi online sul sito www.partitodemocratico.it” o “presso la sede del Circolo territoriale”.

L’Ufficio adesioni

All’articolo 8 è stabilito che “presso ogni Federazione provinciale/territoriale è costituito un Ufficio adesioni, nominato dall’organismo di garanzia del corrispondente livello organizzativo con il metodo del voto limitato”.

Il rifiuto dell’iscrizione

Nel regolamento, sono disciplinate anche le modalità di rifiuto della richiesta di iscrizione. Nell’articolo 9, è stabilito che “allorquando, sulla base dello Statuto e del Codice etico, il Direttivo del circolo ritenga che non vi siano i presupposti per il rilascio della tessera, è tenuto a comunicare le generalità della persona a cui si intende rifiutare l’iscrizione e le relative motivazioni all’Ufficio adesioni provinciale/territoriale e al Dipartimento Organizzazione Nazionale – Ufficio adesioni”.

Inoltre, “con cadenza mensile l’ufficio adesioni provinciale/territoriale comunica all’Ufficio adesioni nazionale i nominativi degli eventuali iscritti che non possiedono i requisiti soggettivi previsti dallo Statuto del PD, con le relative motivazioni” si legge nell’articolo 11.