la manifestazione si terrà il 23 ottobre a siracusa

Un corteo contro il Green pass si terrà a Siracusa il 23 ottobre

La manifestazione è organizzata dall’Opi, orgoglio partite Iva

Parteciperanno anche medici ed avvocati

Un corteo contro il Green pass è previsto per il 23 di ottobre a Siracusa. Ad organizzarlo l’Opi, orgoglio partite Iva, e come indicato nel volantino, che sta facendo il giro delle chat, la manifestazione partirà alle 15 dal Foro Siracusano, nella zona dei villini, per poi proseguire in corso Umberto, largo XXV Luglio, corso Matteotti e piazza Archimede, ai piedi della Prefettura.

In corteo anche dei medici

Tra i partecipanti, ci saranno il coordinatore regionale dell’associazione Orgoglio partite Iva, Vincenzo Monello, ma sono previsti, al termine della marcia contro il Green pass, hli interventi di un pediatra, di un biologo e di un avvocato.

L’iniziativa, dal titolo “Triste chiama Siracusa risponde”, è stata autorizzata, naturalmente saranno presenti gli agenti della Digos ed altro personale delle forze dell’ordine per evitare che non vi siano problemi, come scontri o danneggiamenti.

I furbetti del Green pass

Contestualmente, ci sono i controlli nei confronti dei cosiddetti furbetti del Green pass. I carabinieri del Nas di Catania hanno denunciato alla Procura 4 medici che operano nel territorio provinciale. L’indagine trae origine dalle verifiche condotte nell’ambito delle attività di controllo che i militari stanno conducendo negli hub del territorio etneo, per accertare la corretta applicazione delle procedure finalizzate al rilascio della certificazione verde Covid19.

Rilascio dei certificati verdi

Solo i medici certificatori dei centri vaccinali hub, sulla base di specifiche condizioni cliniche documentate, possono esentare alla vaccinazione i richiedenti, anche temporaneamente. I medici denunciati, invece, rilasciavano gli esoneri alla vaccinazione certificando che i loro pazienti potevano “essere ammessi in qualunque ambiente di vita e di lavoro, non presentando sintomi o segni di malattie infettive o contagiose in atto”.

Malattie raddoppiate da venerdì a lunedì

Sono, inoltre, più che raddoppiati i certificati di malattia presentati da parte dei medici curanti dei lavoratori dipendenti siciliani. Un raddoppio avvenuto nel giro di pochi giorni contestualmente all’entrata in vigore dell’obbligo di presentazione del green pass per entrare nel luogo di lavoro.