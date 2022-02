domani alle 10 in piazza archimede

Manifestazione a Siracusa contro la guerra in Ucraina. In programma ce ne è una domani alle 10 in piazza Archimede, in Ortigia, il centro storico della città.

Presidio No War

L’iniziativa, dal nome No War, vedrà insieme movimenti, le associazioni, i comitati, i privati cittadini e i partiti che hanno aderito al costituendo Comitato per la Pace contro l’escalation militare in Ucraina.

I pacifisti

Dalle pagine di PeaceLink si è diramato l’appello a convergere verso un unico grande movimento pacifista italiano, un coro che come solennemente sancito dalla Costituzione italiana “ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali”.

Chi aderisce alla manifestazione, le associazioni

ACQUANUVENA – A.FA.D.I.N APS – ARCI SIRACUSA – ARCIRAGAZZI Siracusa 2.0. -ARCI Esedra di Sortino – ASTREA -AVO – COMITATO STOP VELENI- LEGAMBIENTE Siracusa – LO SCRIGNO DI ARETUSA – BRIGATA ROSA- FEMMINISMI E LIBERTA’- CGIL – SPORTELLO SOCIALE BORGATA- ODV_ETS – REA – RETE DEGLI STUDENTI MEDI – RIFIUTI ZERO SIRACUSA – STONEWALL ZUIMAMA Arciragazzi – GRUPPO DI ANIMAZIONE MISSIONARIA AD GENTES – Git Sicilia sud est di Banca Etica

I partiti

Europa Verde- Verdi Sicilia, Sinistra Italiana, Partito Comunista Italiano, Rifondazione Comunista, Articolo 1- Sicilia

Partito Democratico, Giovani Democratici.

Cessate il fuoco

“L’unica soluzione capace di porre termine alla barbarie condotta contro la popolazione civile ucraina, ad un immediato cessate il fuoco e’ la riapertura di un credibile tavolo di trattativa”, spiega il segretario regionale di ArticoloUno, Pippo Zappulla.

“Di fronte ad un’Europa balbettante, stretta fra la richiesta di ripristino – aggiunge il segretario regionale di ArticoloUno, Pippo Zappulla. della legalità internazionale e la fame di gas, riteniamo che la svolta possa venire soltanto dalla mobilitazione dal basso, dalla spinta dell’opinione pubblica europea , che esorti le proprie rappresentanze nazionali ed europee a proporsi come autonome mediatrici di pace” .

Bandiera della pace al Comune

Da ieri, sul balcone di Palazzo Vermexio, la casa del Comune, sventola la bandiera della pace, sistemata personalmente dal sindaco di Siracusa, Francesco Italia.