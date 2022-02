la crisi internazionale dopo la guerra in ucraina

Se c’è un posto in cui i russi e la Nato si guardano negli occhi questo è il Petrolchimico di Siracusa. Nel cuore della zona industriale, ci sono, infatti, gli stabilimenti della Lukoil, una delle società colonne portanti dell’economia russa, specializzata nella raffinazione del petrolio.

Impianti russi accanto ai sommergibili Nato

Gli impianti si affacciano sulla rada di Augusta, uno dei porti italiani più importanti, che ospita la base navale della Marina militare italiana, con quest’ultima che fornisce supporto logistico alla Nato. In corso e fino al 4 marzo la Dynamic Manta 2022 una delle più importanti e complesse esercitazioni anti-sommergibile della Nato.

Le operazioni in mare

I mezzi nautici militari, provenienti da Francia, Grecia, Italia, e Stati Uniti, sono sotto il controllo del Comando Sommergibili della Nato: si addestreranno insieme a undici navi di superficie provenienti da Canada, Francia, Grecia, Italia, Spagna, Turchia e Stati Uniti.

Come ha sottolineato la Marina Militare, nelle ore precedenti alle operazioni, iniziate il 21 febbraio, questi movimenti “non sono legati all’attuale situazione nell’Europa orientale” ma qualche dubbio sorge soprattutto in concomitanza dei drammatici avvenimenti in Ucraina e con il rischio, dopo l’invasione militare dei russi, di una escalation pericolosa.

Petrolchimico al centro del risiko internazionale

Il Petrolchimico di Siracusa è sempre stato al centro di forti interessi internazionali e geopolitici, basti pensare che, fino a qualche anno fa, a poca distanza dagli impianti della russa Lukoil, c’era la raffineria della Esso, la potentissima multinazionale americana, che ha lasciato tutto nelle mani della Sonatrach, con guida algerina. E ad un tiro di schioppo dal Petrolchimico, c’è la base aerea di Sigonella, da sempre sotto il controllo americano.

Da qui, infatti, è partito il drone Global Hawk che è entrato nel teatro militare ucraino. Il drone, un Northrop Grumman Rq-4B indicato con il nome Forte 12, ha sorvolato ieri il Mar Nero, dopo aver monitorato a lungo la zona a sud di Kharkiv.