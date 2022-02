il conflitto che spaventa

La bandiera della pace sventola sul balcone di Palazzo Vermexio, la sede del Comune di Siracusa, in piazza Duomo, nel cuore di Ortigia, il centro storico della città siciliana. Ad affiggerla è stato il sindaco, Francesco Italia, dopo l’atto di guerra della Russia all’Ucraina.

Il messaggio del sindaco di Siracusa

“Siracusa, città per la pace e i diritti umani, fa proprio l’appello – dice il sindaco di Siracusa – del papa alla ragionevolezza ed all’interruzione della guerra. La storia ci ha insegnato abbastanza da capire che ogni atto di violenza di un popolo su un altro è un’aggressione all’umanità intera. Ritengo che l’Europa debba intraprendere un’azione decisa e ferma a tutela e garanzia della pace.

Bandiera della pace a Palermo

Pure il Comune di Palermo e l’ex Provincia hanno deciso di esporre in tutte le sedi istituzionali dei due enti la bandiera della pace. Quindi la bandiera da questa mattina svetta a Palazzo delle Aquile, a Palazzo Comitini e nelle altre sedi distaccate comunali di Palermo.

L’iniziativa del sindaco e della consulta della pace

L’iniziativa, voluta dal sindaco Leoluca Orlando, d’intesa con la Consulta della pace, è un invito al dialogo contro ogni violenza e contro la guerra che in queste ore minaccia il territorio ucraino e la comunità internazionale. In questo modo si vuole anche esprimere, inoltre, la condanna per il grave attacco militare da parte della Russia.

Veglia per l’Ucraina

Oggi pomeriggio il primo cittadino di Palermo parteciperà alla veglia per l’Ucraina promossa dalla Direzione Artistica del Festival delle Letterature Migranti che si terrà stasera alle 19 in piazza Verdi. Nella giornata di sabato in piazza Politeama ci sarà un presidio per pace. Si tratta di una iniziativa organizzata dalla Cgil e da altre associazioni della città, tra cui Libera ed il Centro Pio La Torre, che punta a sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema della convivenza dei popoli.