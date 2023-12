bloccato dai carabinieri a priolo

I carabinieri della Compagnia di Siracusa hanno arrestato un pregiudicato di 39 anni accusato di resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento e porto di armi od oggetti atti ad offendere.

A Priolo in contromano

Secondo quanto emerso nella ricostruzione dei militari, l’uomo era in sella alla sua moto ma procedeva in contromano sulle strade di Priolo, nel Siracusano. Ha rischiato di travolgere dei pedoni ma allo stesso tempo c’è mancato poco che finisse contro dei veicoli, per cui, nel volgere di pochi minuti, è scattato l’allarme.

L’inseguimento

I carabinieri, dopo aver intercettato l’uomo in moto, hanno provato a fermarlo, intimandogli di fermarsi ma il 39enne è scappato e nel corso della fuga ha danneggiato l’auto dei militari dell’Arma. Alla fine, i carabinieri sono riusciti a bloccarlo ed al termine degli accertamenti è stato dichiarato in stato di arresto.

Arresto e multa da 6 mila euro

“Il 39enne, residente nel capoluogo aretuseo, è stato arrestato e posto ai domiciliari, come disposto dall’Autorità giudiziaria, nonché denunciato perché trovato in possesso di un coltello di genere vietato. Il motociclo è stato sequestrato e il conducente sanzionato per circa 6mila euro, in quanto sprovvisto di assicurazione e per guida senza patente” spiegano dal comando dei carabinieri di Siracusa.