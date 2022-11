spiagge affollate

Si continuano ad aprire gli ombrelloni a Siracusa nonostante sia arrivato novembre. Un anticipo della cosiddetta estate di San Martino ma in realtà le temperature sono simili a quelle estive così come quella dell’acqua.

Tutti al mare

Tanti hanno deciso, ancora una volta, di fare un salto al mare, dopo la tappa al cimitero per rendere omaggio ai defunti e le spiagge più gettonate sono state Fontane Bianche ed Arenella. Numerosi gli ombrelloni disseminati sul litorale e per qualcuno è stato necessario l’uso della crema solare per evitare le scottature.

“Godiamoci il sole”

Affari anche per i locali della zona, tra cui gelaterie, bar e ristoranti. “Sembra non finire mai questa estate – racconta un bagnante – per cui è meglio godersi queste giornate prima che la pioggia ed il freddo facciano la loro comparsa”.

Le massime in Sicilia

Rimangono miti le temperature massime nell’isola. Valori massimi compresi tra i 21 ed i 25 gradi. Previsti 23 gradi ad Agrigento, 24 a Caltanissetta, 25 a Catania, 21 ad Enna, 24 a Messina, 23 a Palermo, 25 a Ragusa, 23 a Palermo, 25 a Ragusa, 23 a Trapani.

Per mercoledì 2 novembre prosegue il clima mite

L’anticiclone inizia a mostrare i primi segnali di invecchiamento, tuttavia garantisce l’ennesima giornata soleggiata e dal clima diurno molto mite in Sicilia anche per mercoledì 2 novembre.

I cieli potranno tuttavia venire solcati da innocue velature, mentre lungo le coste tirreniche potranno addensarsi locali nubi marittime tra notte e tardo mattino, nuovamente dalla sera. Lieve calo termico, ma temperature comunque sopra la media. Venti deboli o localmente moderati in prevalenza dai quadranti Nord-Nordovest. Mari in prevalenza poco mossi.

Giovedì 3 novembre

Nord: Giovedì, ulteriore perdita di pressione dell’atmosfera. In serata giungeranno precipitazioni via via più diffuse e intense.

Centro: Pressione in diminuzione su Toscana e Lazio dove pioverà in serata. Sul resto delle regioni il cielo si presenterà poco nuvoloso.

Sud: La giornata trascorrerà con un ampio soleggiamento, infatti il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni.