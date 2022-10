Sembra non finire mai l’estate in Sicilia. A Siracusa, i bagnanti, nell’ultima domenica di ottobre, hanno preso d’assalto le spiagge per una giornata al mare. Temperature molto calde al punto che in tanti hanno deciso di tuffarsi per trovare un po’ di refrigerio.

Turisti in spiaggia

Non solo siracusani a fare il bagno, sia all’Arenella che a Fontane Bianche, le spiagge più suggestive della città, c’erano molti turisti che non hanno voluto perdersi la possibilità di immergersi nelle acque ancora calde della Sicilia.

La testimonianza

“E’ uno spettacolo – dice un turista – non posso credere di poter fare il bagno il 30 di ottobre. Noi al Nord, queste opportunità ce le sogniamo, non solo per il clima ma anche per la qualità dell’acqua, che è di altissimo livello. Dei nostri amici ci hanno consigliato di trascorrere qui le vacanze ed abbiamo deciso di stare qui una settimana ma non possiamo nascondere di essere davvero fortunati”.

C’è chi, invece, ha preferito le passeggiate in Ortigia, centro storico di Siracusa. Anche qui tanti turisti che hanno scelto di ammirare i tesori artistici, come la Cattedrale, situata in piazza Duomo, o il tempio di Apollo.

Il meteo di domani

Nord: L’anticiclone di Halloween interessa le regioni per cui avremo un tempo con locali nebbie mattutine in pianura e cielo a tratti nuvoloso.

Centro: Lunedì con l’anticiclone di Halloween che proteggerà le nostre regioni regalando un’altra giornata ampiamente soleggiata dappertutto.

Sud: Lunedì sotto la cupola dell’anticiclone di Halloween. La giornata trascorrerà ancora una volta con un cielo sereno ovunque.

Il tempo ad Ognissanti

Nord: Ognissanti con l’alta pressione in diminuzione per cui avremo un cielo più coperto al Nordovest, anche con piogge in arrivo sulla Liguria.

Centro: C’è ancora l’anticiclone che protegge le regioni per cui la giornata trascorrerà con un cielo più nuvoloso su Toscana e Sardegna.

Sud: La giornata di Ognissanti sarà caratterizzata per l’ennesima volta da un ampio soleggiamento su tutte le regioni. Il cielo sarà sereno.