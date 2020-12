la conferma dal procuratore di siracusa

I carabinieri del Nas di Ragusa si sono presentati negli uffici dell’Asp di Siracusa per alcuni controlli ma secondo alcune fonti investigative si tratterebbe di una verifica sui vaccini anti influenzali. In ogni caso, al termine dell’ispezione i militari sono attesi al palazzo di giustizia, in viale Santa Panagia, dal Procuratore di Siracusa, Sabrina Gambino. “Attendiamo di incontrarli” dice il Procuratore ma non si sbilancia sul merito della vicenda.

