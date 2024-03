il consiglio comunale di siracusa

E’ iniziata con una polemica il primo giorno da assessori per Salvo Cavarra e Marzo Zappulla, esponenti del Mpa, che hanno preso il posto di Giancarlo Pavano e Barbara Ruvioli.

L’opposizione ha protestato, parlando di mancanza di rispetto verso l’assemblea, peraltro il consigliere di FdI, Paolo Cavallaro, ha anche denunciato l’assenza dei dirigenti che avrebbero dovuto discutere di un argomento importante, cioè l’introduzione “dello scuolabus nel prossimo bando del trasporto urbano, visto che il servizio attuale scade il prossimo anno” dice Cavallaro.

“Assessori saranno presenti al prossimo Consiglio”

“Da parte dell’amministrazione non c’è stata alcuna dimenticanza ma solo rispetto delle prerogative dell’Assemblea e del suo presidente: gli assessori, infatti, si sono insediati nella tarda mattinata di ieri e la seduta era già stata convocata la scorsa settimana. Salvo Cavarra e Marco Zappulla saranno presenti in aula, assieme al sindaco Francesco Italia, alla prima seduta utile secondo le decisioni della conferenza dei capigruppo” dice il Capo di Gabinetto Michelangelo Giansiracusa.

“Ci sono io” dice Bandiera

Sulla questione è anche intervenuto il vicesindaco a assessore ai Rapporti con il consiglio comunale, Edy Bandiera: “Nella mia lunga esperienza politica – afferma –, anche nel periodo in cui ho ricoperto ruoli alla Regione Siciliana, mai mi è capitato di vedere assessori così presenti e partecipi alla vita delle assemblee come quelli attuali. La scelta di affidare al vicesindaco la delega dei Rapporti con il consiglio comunale scaturisce proprio dall’importanza che riconosciamo all’organo rappresentativo della Città, che merita di avere un interlocutore dell’Amministrazione con un ruolo politico di primo piano.

“Mancanza di rispetto” tuona Cavallaro

Di tutt’altro avviso il consigliere di FdI, Paolo Cavallaro che parla “di mancanza di rispetto dell’Amministrazione comunale nei confronti del Consiglio comunale. È capitato già troppe volte che nelle sedute di consiglio comunale, in occasione di discussioni importanti per la città, manchino dirigenti e assessori”

“È successo anche oggi in occasione – dice Cavallaro – della discussione sull’atto di indirizzo che mirava ad inserire lo scuolabus nel prossimo bando del trasporto urbano, visto che il servizio attuale scade il prossimo anno; e ciò è stato utilizzato come scusante per motivare l’astensione da parte della maggioranza dei consiglieri presenti, sottolineando purtroppo la confusione sulle competenze degli organi comunali, e la posizione di sudditanza politica e di carenza di autonomia quando sono da approvare provvedimenti utili ai cittadini”