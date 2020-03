La vittima è di Noto

Pensava di aver fatto un affare, acquistando su Internet, al prezzo di 1000 euro, il rotore di un’antenna tv. Si trattava solo di una truffa organizzata da un barese di 63 anni mentre la vittima è un impiegato di Noto che, dopo aver capito di essere stato raggirato, si è rivolto agli agenti del commissariato di polizia. Gli inquirenti, al termine delle indagini, sono riusciti a risalire a quell’uomo, A.F., che è stato denunciato per truffa.

La vittima, nel dicembre dello scorso anno, dopo aver consultato un sito si sarebbe imbattuto in quel prodotto: ha letto il prezzo e non ci avrebbe pensato un attimo di più per contattare il proprietario. I due avrebbe avuto una conversazione su WhatsApp ed in poco tempo le parti avrebbero raggiunto l’accordo. Il compratore avrebbe pagato con un bonifico e grazie a quella traccia gli agenti di polizia sono riusciti a risalire al truffatore.

“Gli accertamenti investigativi espletati sull’utenza telefonica del venditore e sul codice iban utilizzato per il bonifico, consentivano di risalire all’identità del colpevole” spiegano dal commissariato di polizia.