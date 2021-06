la replica dell'ex sindaco all'attuale primo cittadino di augusta

Non si placa lo scontro ad Augusta tra il M5S ed il sindaco

L’ex primo cittadino replica a Giuseppe Di Mare sulla realizzazione del deposito di Gnl

Di Pietro nega di aver avallato un mega impianto

E’ su tutti i fronti lo scontro politico tra il sindaco di Augusta, Giuseppe Di Mare, ed il M5S. Dopo le polemiche sulla presidenza dell’Autorità portuale della Sicilia orientale con i grillini favorevoli al commissario Alberto Chiovelli e con tutto il Centrodestra contro l’indicazione del Governo nazionale, adesso il confronto si è spostato sulla realizzazione di un deposito di Gnl nella rada di Augusta.

Scontro tra Di Mare e Di Pietro

Il sindaco, che ieri ha fatto saltare la Conferenza dei servizi convocata proprio dall’Autorità portuale sull’approvazione dell’opera, ha attaccato l’ex primo cittadino, Cettina Di Pietro, esponente del M5S, imputandole di aver avallato, durante il suo mandato, la realizzazione di “mega serbatoi di stoccaggio”.

“Mai avallato un mega impianto”

Dura la replica di Cettina Di Pietro che sulla vicenda racconta la sua verità. “Mai avallato la costruzione- dice a BlogSicilia Di Pietro – di un mega impianto per lo stoccaggio del Gnl. Inoltre, in diversi incontri sul Gnl , durante il mio mandato, mi sono sempre espressa in senso favorevole a patto che si trattasse di impianto off-shore”.

“Sindaco impreparato”

Secondo l’esponente del M5S, “il primo progetto sul Gnl andato in conferenza dei servizi è quello presentato alla amministrazione Di Mare. Il modus operandi rimane sempre lo stesso: spostare l’attenzione su presunte responsabilità altrui , per celare le proprie”. La Di Pietro imputa a Di Mare di “non essere arrivato preparato alla conferenza dei servizi chiedendo un rinvio”.

In realtà, l’attuale primo cittadino ha motivato questa decisione perché, a suo dire, solo all’ultimo momento l’Autorità portuale gli avrebbe fatto sapere che la Conferenza sarebbe stata decisiva ai fini delle autorizzazioni al progetto.

“Quale è la posizione del sindaco sul Gnl?”

“Ad oggi, con la prima conferenza – dice a BlogSicilia l’ex sindaco di Augusta, Cettina Di Pietro – dei servizi convocata nel mese di ottobre e tenutasi a novembre del 2020, non è dato sapere ai cittadini quale sia la posizione sul Gnl di questa amministrazione. Anche al consiglio comunale monotematico sindaco ed assessore al ramo , benché interrogati sul punto , non hanno fornito alcuna risposta”.