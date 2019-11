Vertice a palazzo Vermexio

Non si è parlato di politica, almeno ufficialmente, tra il sindaco di Siracusa, Francesco Italia, ed il ministro per il Sud Giuseppe Provenzano, ma di alloggi popolari.

“L’edilizia sociale è un tema su cui dobbiamo – ha detto Francesco Italia – fare molto. Il tema non è solo la costruzione di nuovi alloggi, quanto più in generale puntare alla riqualificazione degli esistenti. A Siracusa, dentro le case, negli alloggi, c’è un bisogno di cui nessuno parla. Sono andato a vedere di persona, senza pubblicità. E continuo in questi incontri”.

L’incontro tra Italia e Provenzano si è svolto a porte chiuse nella mattina di oggi ma il ministro per il Sud aveva messo piede a Siracusa nel pomeriggio di ieri, raccogliendo l’invito dell’Ortigia Business School a partecipare ad un incontro.

Secondo quanto trapela da fonti del Comune di Siracusa, Provenzano, condividendo il pensiero del sindaco di Siracusa, ha indicato le misure disponibili per ottenere fondi per la progettazione e la ristrutturazione.