Aveva 23 anni quando è diventato sindaco di Floridia per la prima volta ora che ne ha 27 ed è al secondo mandato è tra gli amministratori pubblici più “ambiti” dai partiti ma, al momento, non ha sciolto la riserva.

L’amicizia con il deputato Ars del Pd Spada

In effetti, un partito di riferimento c’è: il Pd, di cui fa parte il suo fraterno amico, Tiziano Spada, parlamentare regionale, e candidato a sindaco a Solarino, un piccolo Comune di 7 mila abitanti praticamente legato a Floridia. Ed in un’assemblea del circolo del Pd di Solarino, per discutere della candidatura di Spada, Carianni ha fatto la sua apparizione a sostegno del deputato, con cui ha creato, negli anni scorsi, un movimento, chiamato Idea. La discesa in campo di Spada ha creato qualche tensione nel Pd, Mario Bonomo, esponente dell’area Schlein, ha parlato di inciuci con il Mpa e Fratelli d’Italia, scatenando l’ennesima frizione nei Dem.

Sindaco, perché non aderisce al Pd?

Perché litigano, trascorrono molto tempo in queste contrapposizioni ed io non ho tempo per litigare.

E cosa servirebbe per una sua adesione?

Mi piacerebbe che il Pd parlasse dei problemi veri della gente e impiagasse tutte le energie profuse nei litigi per risolvere le questioni che interessano le nostre comunità. Io sono un sindaco ed ogni giorno il mio tempo è dedicato a trovare soluzioni per i miei concittadini che ascolto, per cui, come è facilmente immaginabile, non potrei mai sottrarmi a questo delicato compito solo per il gusto di litigare. Quando il Pd comprenderà che è finito il tempo delle lotte intestine per concentrarci sui temi veri e contrastare le Destre allora sì che valuterò la possibilità di entrare nel Partito democratico.

Quindi, le si ritiene un esponente del Centrosinistra?

Io sono di Centrosinistra però nella mia città sono trasversale perché tento di risolvere i problemi, che, come è ovvio, non sono né di Destra né di Sinistra. Il ruolo di amministratore ha una valenza diversa.

Sulla candidatura di Spada a Solarino si parla di una longa manus di Carianni

Chi pensa questo non ha contezza del rapporto di fratellanza che ho con Tiziano Spada. Lui tutto potrebbe fare, tranne la mia longa manus. E’ da escludere, nel modo più assoluto, questa ricostruzione e poi ho troppo rispetto per la città di Solarino, per cui non ho alcuna mira espansionista, tanto per essere chiari. Noi ci vogliamo sporcare le mani e lavorare per la gente, lo abbiamo fatto a Floridia e vorremmo farlo a Solarino.

Lei parla al plurale, a cosa si riferisce? Al movimento Idea, di cui fa parte anche Spada?

No, diciamo così: io mi muovo come amministratore di città, che ha un suo seguito all’interno della stessa città, che si mette a disposizione di un progetto politico composto da persone che condividono l’azione politica portata avanti

Ma che candidatura è quella di Spada?

La candidatura di Spada è trasversale ed è alla luce del sole questa trasversalità, poi capisco che dietro le critiche c’è una forte strumentalizzazione per altri fini.