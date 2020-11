la decisione del capo dell'amministrazione

Appena una settimana fa, allarmato per l’impennata dei contagi e per la catena di morti, il sindaco di Francofonte aveva chiesto al Presidente della Regione l’istituzione della zona rossa. Le sue parole erano state molto chiare: “Questa mia decisione è dovuta alla violenza e alla virulenza del virus che ha causato purtroppo dei decessi nel nostro paese” sentenziava il primo cittadino, Daniele Nunzio Lentini ma nelle scorse ore ha firmato una ordinanza che dispone “la riapertura del mercato ambulante settimanale con decorrenza nella giornata di mercoledì 25/11/2020” dopo “aver avuto il parere favorevole del comandante della Polizia municipale”.

Nello stesso provvedimento il sindaco “raccomanda l’osservanza delle regole di carattere igienico sanitario come da normativa anti Covid19, l’uso urgente delle mascherine, il divieto di assembramento all’interno del mercato e l’ingresso allo stesso in maniera contingentata”.

Insomma, un ripensamento dopo appena una settimana, forse dettato da un ridimensionamento dei numeri legati ai decessi o ai casi di positività, di certo il provvedimento stride parecchio con la lettera scritta al Presidente della Regione in cui il sindaco paventava una situazione davvero difficile nel centro agrumicolo, nella zona nord del Siracusano.

Ci sono diversi commenti alla decisione del sindaco. “Evitare assembramenti al mercato? In quale universo parallelo?” si chiede in modo retorico un residente del Comune. “Controlli, ci vogliono controlli” chiede un altro francofontese.

Frattanto, sono 1.306 i nuovi positivi al Covid-19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore, su 9.963 tamponi effettuati; 48 i decessi, che portano il totale a 1.275.

Con i nuovi casi salgono a 38.199 gli attuali positivi con un incremento di 286. Di questi 1.844 sono i ricoverati, 3 in meno rispetto a ieri: 1.601 in regime ordinario e 243 in terapia intensiva stesso numero di ieri. In isolamento domiciliare sono 36.335. I guariti sono 972.

I nuovi positivi sono così distribuiti per province: Palermo 313, Catania 342, Messina 160, Ragusa 79, Trapani 158, Siracusa 95, Agrigento 76, Caltanissetta 63, Enna 20