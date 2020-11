dopo la richiesta avanzata al presidente della regione

“Perché mai la città di Francofonte dovrebbe diventare zona rossa? Quali indicatori dovrebbero essere valutati per stabilire la nuova classificazione?” Se lo chiede il Pd di Francofonte che, invece, a differenza del sindaco, autore della richiesta inoltrata al Presidente della Regione, ritiene non ci siano le condizioni per chiudere il Comune.

“Partendo da queste due semplici domande – dice Francesco la Rocca, segretario del Pd di Francofonte – e non considerando gli attuali positivi al Covid19 a Francofonte ( 38 unità nell’ultima comunicazione ufficiale) , come dato numerico critico, e dando per certo che il Nuovo Coronavirus è lo stesso che si diffonde nei paesi limitrofi e non un virus più aggressivo con genoma modificato , non si vede l’esigenza di passare da zona arancione a rossa che sicuramente aggraverebbe la già disastrosa situazione di molte attività commerciali, per non parlare dell’avvio della stagione agrumicola oramai alle porte”.

Per il Pd, occorre una campagna di sensibilizzazione sulle misure e sui comportamenti da adottare. “Occorre sensibilizzare la popolazione – dice La Rocca – al rispetto delle norme e controllare capillarmente tutti i luoghi di aggregazione conosciuti, applicando eventualmente le sanzioni previste dalla normativa vigente . Bisogna potenziare il tracciamento della popolazione generale , fare una attenta indagine epidemiologica istituendo e richiedendo forme di collaborazione con il Dipartimento di prevenzione dell’Asp”.

Inoltre, il Pd ritiene un errore la chiusura delle scuole. “L’ordinanza di chiusura di tutte le scuole emanata dal sindaco non è condivisibile in quanto, a nostro avviso, inefficace – dice il segretario del Pd di Francofonte – per il contenimento del contagio. Teniamo moltissime alla salute dei nostri cittadini, alla salvaguardia del tessuto produttivo e commerciale e alla cultura e alla formazione educativa dei nostri ragazzi. Riteniamo utile, anche se fatto in grave ritardo dalla Regione, lo screening destinato ad alunni, genitori e personale della scuola media inferiore e superiore che verrà effettuato domenica prossima presso lo stadio comunale e invitiamo caldamente tutti i cittadini interessati a partecipare prenotandosi opportunamente”