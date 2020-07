La nave scuola della Marina Militare

Spettacolo al Porto Grande di Siracusa con l’Amerigo Vespucci, la famosa nave scuola della Marina militare italiana che ieri sera si è tinta di tricolore. La nave, dopo transitato nello stretto di Messina proveniente dal Mar Tirreno meridionale, si diretta verso sud proseguendo la sua navigazione lungo la costa orientale della Sicilia, transitando davanti a Messina, Taormina, Catania, per poi dirigere verso la rada di Siracusa, dove sosterà alla fonda nel porto Grande.

IL vascello resterà all’ancora nella rada di Siracusa fino al primo pomeriggio di oggi, momento nel quale saluterà la città di Siracusa per continuare l’attività addestrativa in mare. La Campagna d’Istruzione a bordo di nave Vespucci rappresenta un momento fondamentale per la formazione dei giovani allievi ufficiali, i quali, al termine del primo anno di studi in Accademia Navale, a bordo ricevono il “battesimo del mare”.