emergenza a siracusa

Impianti per il trattamento dei rifiuti organici saturi e così a Siracusa molti residenti saranno costretti a tenere i sacchetti dentro i propri mastelli. “Gli impianti sono tre: Kalat ambiente, Raco e Sicula compost. Non sono disponibili ad allargare i quantitativi per Siracusa e per altri comuni convenzionati. Stiamo chiedendo preventivi ad altri impianti più lontani” assicura a BlogSicilia l’assessore comunale all’Ambiente, Andrea Buccheri.

Frattanto, la raccolta dell’organico da domani lunedì verrà temporaneamente ridotta. “La riduzione, così come comunica l’ufficio Ambiente del Comune di Siracusa, è causata da problemi di saturazione agli impianti di trattamento della frazione organica che ne riduce la capacità di conferimento” spiegano dal Comune di Siracusa

La raccolta non verrà effettuata nelle seguenti località: contrade marine, zona case sparse Ippodromo contrada Spinagallo, Akradina e Santa Lucia.

“In attesa di nuove notizie con relativo calendario, che terrà conto dell’attuale conferibilità agli impianti, si invitano i residenti delle zone in questione a non esporre il relativo rifiuto” dicono dall’amministrazione comunale.

Ma il timore è che possano verificarsi smaltimenti abusivi di rifiuti è dietro l’angolo, per cui sono state già allertate le squadre della polizia ambientale del Comune che dovranno vigilare sugli sporcaccioni. Nei giorni scorsi dei casi di conferimenti illegali si sono verificati a Floridia ma le telecamere di sicurezza hanno permesso di inquadrare gli sporcaccioni che sono stati sanzionati dagli agenti della polizia municipale di Floridia.

Ma il problema del conferimento dei rifiuti investe altri Comuni siciliani.

Il Comune di Bagheria, a seguito della chiusura della discarica di Alcamo, ha ottenuto, grazie alle interlocuzioni con gli uffici regionali, un decreto straordinario di autorizzazione soltanto per la giornata di domenica 15/11/2020 per il conferimento delle tonnellate di rifiuti abbandonati sul territorio cittadino presso la discarica di Gela in contrada da Timpazzo per un quantitativo pari a 200,00 tonnellate.