In autobus senza mascherine, multati dalla Polizia stradale

Redazione di

22/10/2020

Erano senza mascherine tre passeggeri di un autobus che stava percorrendo l’autostrada Siracusa-Catania. Gli agenti della Polizia stradale, al termine del controllo, hanno emesso le sanzioni nei confronti dei trasgressori che hanno pensato di non indossare i dispositivi di protezione nonostante fossero obbligato a farlo, nel rispetto delle misure per contenere il contagio da Covid19. Anzi, si è scoperto che non l’avevano con se, infischiandosene del pericolo del virus e mettendo a repentaglio la salute degli altri passeggeri. I controlli, eseguiti in prossimità dell’area di servizio di San Demetrio, sono scattati anche per prevenire il rischio di incidenti stradali, infatti nelle settimane scorse se ne sono verificati diversi, tra cui due mortali, con il decesso di un palazzolese, trasportato all’ospedale Cannizzaro di Catania ma spirato poco dopo, e di un motociclista. “Gli operatori della Polizia Stradale hanno focalizzato – spiegano dal comando provinciale della Polstrada di Siracusa – la loro attenzione soprattutto sulle principali violazioni al codice della strada ed alle leggi collegate, con particolare riferimento al mancato uso della cintura di sicurezza e dei sistemi di ritenuta dei bambini, la cui inosservanza comporta la sanzione pecuniaria di euro 83,00 con la relativa – fanno sapere dal comando provinciale della Polizia stradale di Siracusa – decurtazione di 5 punti sulla patente di guida, nonché la sospensione della patente di guida (da 15 giorni a 2 mesi) nel caso in cui la medesima infrazione sia già stata contestata nell’arco del biennio antecedente. In tale contesto sono state contestate 69 infrazioni specifiche e ritirate tre patenti di guida per aver commesso la stessa infrazione nel corso del biennio”. “Nel corso del predetto servizio, sono stati controllati 91 veicoli, 84 sono le persone identificate, 3 i veicoli sottoposti a sequestro amministrativo per mancanza di copertura assicurativa ed, infine, sono stati decurtati 285 punti dalle patenti di guida” fanno sapere dal comando provinciale della Polizia stradale di Siracusa.

