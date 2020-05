In preda ad una crisi depressiva vuole suicidarsi ma i vigili del fuoco di Siracusa lo salvano

30/05/2020

Appesantito da una crisi depressiva, un uomo avrebbe deciso di togliersi la vita e per farlo si è diretto nella zona della ex Tonnara di Santa Panagia, area costiera a nord di Siracusa. In quella porzione, c’è uno scheletro di una casa e sarebbe arrivato in cima. Sono stati alcuni testimoni a notarlo e così nel volgere di qualche minuto sono arrivate alla sala operativa dei carabinieri e dei vigili del fuoco numerose richieste di soccorso. Le squadre dei pompieri sono giunte poco dopo ed hanno avviato una trattativa per provare a convincerlo a scendere. Una situazione non facile ma alla fine i soccorritori sono riusciti a far desistere l’uomo dall’obiettivo di lanciarsi nel vuoto e così è stato prelevato e portato a terra. E’ stato sottoposto alle cure dei medici ma le sue condizioni fisiche sono buone,meno quelle psichiche. All’inizio del mese, a Siracusa, un’altra persona avrebbe voluto farla finita. In quel caso, la vittima era una donna di 43 anni che avrebbe tentato di lanciarsi dal balcone della sua abitazione, in viale Zecchino. A fermarla sono stati gli agenti di polizia ed i vigili del fuoco, avvertiti dalle chiamate dei vicini di casa della vittima. Gli agenti delle Volanti, dopo essersi avvicinati alla donna, avrebbero iniziato a parlarle, perlopiù con l’obiettivo di distrarla e di prendere del tempo. Avrebbero provato a rassicurarla, spiegandole che una soluzione al suo problema sarebbe stata trovata, poi, alla prima occasione utile, l’hanno bloccata.

