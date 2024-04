a solarino, nel siracusano

In piena gara ciclistica, a Solarino, nel Siracusano, disputatasi nelle ore scorse, tra i corridori si è inserito un cavallo con in sella un fantino, scortati da uno scooter con a bordo due persone.

Incursione pericolosa

Una incursione pericolosa che ha messo a repentaglio la sicurezza di tutti, sia dei partecipanti alla corsa sportiva sia degli stessi invasori, poi bloccati dai carabinieri che li hanno denunciati. Devono rispondere di interruzione di pubblico servizio e nel corso dei controlli i militari dell’Arma di Solarino hanno avviato gli accertamenti per sapere se era in preparazione una gara clandestina di cavalli, fenomeno abbastanza diffuso da questa parte della provincia di Siracusa.

Gli affari illeciti

Del resto nella zona compresa tra Floridia e Solarino la passione per i cavalli è nota e capita che, in alcune circostanze, qualcuno possa trasformarla in un’occasione per affari illeciti.

Gara clandestina di cavalli nel Messinese

Di recente, appena un mese fa, gli agenti della Squadra Mobile e delle Volanti hanno bloccato una corsa clandestina di cavalli denunciando quattro persone, tutte messinesi. In particolare, gli agenti hanno interrotto una gara tra due calessi con il seguito di numerose moto e persone che, con clacson e urla, hanno incitato gli animali.

L’attività si inserisce nell’ambito di specifici servizi predisposti dal Questore Annino Gargano finalizzati ad intensificare la prevenzione e il controllo del territorio e a garantire l’ordine e la sicurezza pubblica, attesa anche la pericolosità insita nelle corse ad alta velocità dei cavalli e dei centinaia di motorini coinvolti che mettono a serio rischio l’incolumità pubblica e la sicurezza della circolazione stradale.

Il tifo sulle strade

intorno alle 4.30 di ieri mattina, un centinaio di soggetti a bordo di scooter hanno impegnato l’intera carreggiata di via degli Agrumi, sita nel Rione San Filippo, ed una moltitudine di persone, comprese donne e bambini, si sono appostate in prossimità della sede stradale, per stimolare la prestazione dei cavalli, che si sono misurati in un tragitto percorso in direzione mare – monte