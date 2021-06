contrada tangi, ad avola

Incendio nella zona di Avola

Un rogo è scoppiato in contrada Tangi

In azione un mezzo aereo

Un altro incendio si è verificato nella zona sud di Siracusa. Secondo fonti investigative, un rogo si è scatenato nell’area di contrada Tangi, nel territorio di Avola, ed è stato necessario l’arrivo di un mezzo aereo per provare a spegnere le fiamme, alimentate dalle alte temperature e dal vento.

La catena di roghi

Restano da verificare le cause che hanno scatenato il focolaio, il terzo in appena due giorni: il primo si è verificato domenica in contrada Bochini, tra Avola e Noto, il secondo in contrada Marchesa, tra Siracusa ed Avola. Gli inquirenti sospettano che possa esservi una unica mano dietro questa striscia di incendi, capace già di divorare ettari di vegetazione.

Campagna anti incendio della Regione

“Il governo Musumeci ha posto in essere tutti gli atti che saranno utili per una campagna antincendio proficua”. Si era espresso così l’assessore regionale al Territorio e Ambiente Toto Cordaro, presentando la nuova campagna antincendi della regione e la campagna di comunicazione del numero 1515 che servirà ai cittadini per segnalare incendi e situazioni di pericolo.

Droni ed elicotteri per combattere gli incendi

La Regione, che quest’anno ha fatto partire in anticipo la campagna antincendi, ha voluto rinnovare la sinergia rinnovata con la Protezione Civile dell’Isola. Cordaro ricorda la gara a buon fine sul nolo di nuovo di 8 elicotteri, “abbiamo per la prima volta la possibilità di utilizzare ben 90 droni in tutta la Sicilia e con delle gare che hanno determinato la possibilità di operare in trasparenza e legittimità. Abbiamo messo in campo tutto quello che era possibile, adesso dipende molto dai nostri uomini, dal clima ma dipende anche e soprattutto dei cittadini. Serve una cultura della legalità e una sinergia. I cittadini devono essere il primo baluardo nella difesa dell’ambiente”.