Incendio alle porte di Siracusa, ville minacciate dalle fiamme

18/08/2023

Un incendio si è scatenato in una zona di campagna di via Elorina, la strada che collega Siracusa alle zone balneari. L’allarme è arrivato tra la tarda mattinata ed il primo pomeriggio: a chiedere l’intervento dei soccorsi sono stati alcuni proprietari delle villette che si trovano a ridosso del rogo.

Le fiamme sono alimentate dalle alte temperature della giornata di oggi e poi dal vento ma non è escluso che ad appiccarle sia stato qualcuno, da capire se in modo doloso o accidentale. Sul posto si sono recati i vigili del fuoco del comando provinciale di Siracusa ed a supporto ci sono i carabinieri che stanno dando una mano ai pompieri per accedere in alcune aree, ostruite dai cancelli.