intervento dei vigili del fuoco di siracusa

Un incendio è divampato nella zona di Avola antica

In azione un Canadair

L’allarme dato dai residenti

Sul posto i vigili del fuoco di Siracusa

Un incendio è scoppiato nel primo pomeriggio nella zona di Avola antica, un sito che sorge su una collina dove vi sono resti di case rupestri e necropoli, nel Siracusano.

Canadair

Sono stati i residenti che vivono in quella porzione a dare l’allarme e poco dopo sono arrivati i vigili del fuoco del comando provinciale di Siracusa ma si è reso necessario l’intervento di un Canadair che ha compiuto diversi passaggi per arginare l’azione dei roghi, alimentate dalle alte temperature e dal vento.

Indagini sulle cause

Non è chiaro se si tratta di una azione dolosa, troppo presto per verificarlo, in ogni caso, secondo fonti del comando dei pompieri, non ci sarebbero grossi danni anche se si tratta di una prima stima.

Incendio nel Palermitano

Un incendio è divampato in tarda mattinata nella montagna di Pizzo Sella a Palermo. Sono impegnate cinque squadre dei vigili del fuoco che hanno notevoli difficoltà vista la presenza del vento che sta creando non pochi problemi. Le fiamme hanno minacciato anche alcune ville.

Evacuazione

Il rogo è divampato nella zona di via Spina Santa. Alcune abitazioni sono state evacuate. Oltre ai vigili del fuoco stanno operando anche i sanitari del 118 per assistere i residenti, i forestali e gli agenti di polizia. L’intervento è reso difficile anche dal vento che soffia molto forte